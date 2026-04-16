Ce vrea să facă Ema Oprișan cu inelul de logodnă primit de la Răzvan Kovacs: „Pot și eu să particip?”

După ce Răzvan Kovacs și Ella Vișan și-au oficializat relația, Ema Oprișan a ieșit la atac! Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7 a făcut mai multe dezvăluiri despre ultimele luni alături de cel care încă îi este soț, din punct de vedere legal. Acum, DJ-ul a mărturisit că a aflat ce vrea să facă soția lui cu inelul de logodnă pe care el i l-a dat, în perioada în care se iubeau.

Scandalul dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs nu pare să se domolească. Cei doi nu se mai înțeleg bine de câteva luni, fapt care a fost marcat de mai multe despărțiri și împăcări. Dar, la începutul anului, el a depus actele de divorț la notar, bruneta nu s-a prezentat să le semneze și acum vor divorța la tribunal.

Ema Oprișan, giveaway cu inelul de logodnă

După ce soția lui a vorbit despre acuzațiile de agresiune fizică la adresa lui – vezi aici detalii – și despre faptul că nu își mai caută copiii, Răzvan Kovacs a mai aflat încă un detaliu. Se pare că Ema Oprișan nu vrea să păstreze inelul de logodnă pe care l-a primit de la DJ în perioada în care se iubeau nebunește.

“Inelul ăsta mi-a mâncat viața. Nu mi-am ales un inel scump, special pentru că eu nu pot chestii. Mi-am ales un inel care să îmi cuprindă degetul, când aveam 97 de kilograme și pe care să se și învârtă biluțele. Special, fiindcă am un tic. Dacă tot îl iubiți atât, pentru că am foarte multe mesaje despre el, să știți că vi-l pot oferi cadou. S-a dus semnificația lui pentru mine, l-am purtat doar de drag”, a declarat Ema Oprișan pe Insta Story.

Răzvan a făcut un mic clip video pe care l-a postat pe TikTok și în care o ironizează pe Ema. Acesta susține că a aflat că actuala lui soție vrea să organizeze un giveaway în care să dăruiască altcuiva inelul, care se pare că nu i-a adus noroc în dragoste. Acesta a fost ironic la adresa ei și a și râs de ideea brunetei.

„Am înțeles că „cumătra” vrea să facă un giveaway cu inelul de logodnă. La mine, sunt curios dacă pot și eu să particip. Doamne, doamne, ce poate să ducă capul ăla”, mărturisește Răzvan Kovacs în clipul video de mai sus.

Răzvan Kovacs și Ella Vișan formează un cuplu

Ieri, 15 aprilie, DJ-ul a fost invitat în cadrul unei emisiuni TV unde a vorbit despre situația sa actuală. Acesta a recunoscut că formează un cuplu cu Ella Vișan, fosta iubită a lui Andrei Lemnaru și fostă concurentă la Insula Iubirii 2025.

După ce toată țara a aflat că idila lor este serioasă și că sentimentele lor sunt tot mai puternice, cei doi îndrăgostiți au postat pe rețelele sociale mai multe imagini împreună.

„Suntem un cuplu la început de drum. Ar fi ipocrit din partea mea să spun ‘nu’ (…) Nu am nimic de ascuns în legătură cu asta (…) Înțeleg situația, înțeleg că e deranjant pentru alte persoane (…) Dar este vorba de ceea ce îmi doresc eu”, a declarat Răzvan Kovacs.

