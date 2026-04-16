Ema Oprișan, acuzații la adresa lui Răzvan Kovacs. Totul a început de când acesta se iubește cu Ella Vișan

De: Irina Maria Daniela 16/04/2026 | 12:26
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Scandalul dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs continuă! Cei doi foști concurenți de la „Insula Iubirii” sezonul 7 s-au despărțit și el a depus actele de divorț. DJ-ul vrea să fie un bărbat liber pentru a își trăi liniștit noua relație cu Ella Vișan, concurenta de la „Insula Iubirii” 2025. Dar ce acuzații îi aduce acum actuala soție?

În ciuda faptului că Răzvan Kovacs a vrut să divorțeze la notar, Ema Oprișan nu s-a prezentat la semnarea actelor și acum scandalul se va muta la tribunal. În tot acest timp, el își trăiește liniștit noua poveste de iubire alături de Ella, în Anglia. Actuala lui soție, de care încă nu s-a separat legal, îl acuză că nu își mai caută copiii și că nu se interesează de binele lor.

După ce pe data de 15 aprilie Răzvan Kovacs și-a oficializat relația cu Ella Vișan, Ema Oprișan a ținut un live pe TikTok pentru a aduce lămuriri. Bruneta susține că soțul ei nici nu s-a deranjat să o sune în momentul în care au apărut articole în presă despre idila pe care o are cu Ella.

Aceasta se aștepta ca Răzvan să confirme sau să infirme relația lui clandestină. Din păcate, nu a făcut-o. Ba mai mult, DJ-ul Kovacs nu s-ar mai fi interesat nici de copiii cu care a trăit în toți acești ani sub același acoperiș. Ema Oprișan susține că oficializarea relației a fost făcută pentru ca Ella Vișan să nu se supere.

„Ce m-a deranjat a fost faptul că a ținut să își oficializeze noua lui relație, ca să nu își deranjeze duduia, în subiectul ‘Ema și copiii’. L-am rugat să nu ne legăm noile relații de familia pe care am avut-o. Eu, pe live, am spus că îl voi respecta pentru tot ceea ce a fost timp de patru ani pentru copiii mei și pentru mine. M-a frustrat faptul că eu nu formez un trio. Faptul că ei au fost neasumați și, totuși, asumați… Le-am urat să fie fericiți.

Mă bucur că fiecare dintre ei și-a găsit jumătatea, pentru că seamănă. El a venit în România și nu a știut să dea un telefon, să întrebe cum e copilul după atâtea luni. El a ținut să spună că nu vrea să își deranjeze duduia cu faptul că e neasumat și că, da, s-a pupat cu ea. Mi se pare demn pentru ei să fi postat ei, pe pagina lor, oficializarea relației, să își posteze mesajele lor de dragoste, cum o făceau și înainte, pe story și să se bucure de relația lor fără a mă implica pe mine”, a declarat Ema Oprișan, pe TikTok.

Răzvan Kovacs confirmă relația cu Ella Vișan

În cadrul unei emisiuni TV, fostul concurent la „Insula Iubirii” sezonul 7 a recunoscut că se iubește cu Ella Vișan, fosta logodnică a lui Andrei Lemnaru și fostă concurentă la „Insula Iubirii” 2025. Aceștia au publicat, în ultimele zile, și câteva imagini împreună.

„Suntem un cuplu la început de drum. Ar fi ipocrit din partea mea să spun ‘nu’ (…) Nu am nimic de ascuns în legătură cu asta (…) Înțeleg situația, înțeleg că e deranjant pentru alte persoane (…) Dar este vorba de ceea ce îmi doresc eu”, a declarat Răzvan Kovacs.

