Ema Oprișan, despre acuzațiile că l-ar fi bătut pe Răzvan Kovacs: „Îl duce în așa stări, încât să o ia razna”

Ema Oprișan, fostă concurentă la Insula Iubirii sezonul 7, a decis să vorbească în mediul online despre acuzațiile pe care i le aduce Răzvan Kovacs. Între cei doi s-a iscat un real conflict și, după ce bruneta nu s-a prezentat la notar pentru a semna actele de divorț, el a decis să apeleze la tribunal. Află mai multe despre scandalul momentului din showbiz-ul românesc în rândurile următoare.

După patru ani de relație și o apariție la Insula Iubirii sezonul 7, cei doi soți au decis să își spună adio. Cu toate că s-au mai despărțit și împăcat în trecut, de data aceasta se pare că Răzvan Kovacs își dorește o separare oficială. Acesta a depus actele de divorț la notar, dar Ema Oprișan nu s-a prezentat să le semneze. Acum, el a scos artileria grea!

Ema Oprișan, acuzată de Răzvan Kovacs că l-a bătut

DJ-ul susține că fosta lui soție l-a bătut în timpul unui scandal mai intens în cuplu. Dezvăluirea a fost făcută pe 15 aprilie, după ce Răzvan a recunoscut public că are o relație cu Ella Vișan, fostă concurentă la Insula Iubirii 2025.

Pentru că a primit un real val de hate în mediul online, DJ-ul a decis să facă o postare prin care să le arate fanilor săi cine este Ema Oprișan, cu adevărat. În imagine, Răzvan apare cu capul spart și susține că autoarea este chiar soția lui, cu care este în plin proces de divorț. Ema a văzut postarea lui și a reacționat și ea imediat, explicând pe TikTok care este adevărul.

„A postat acea poză, în care s-a simțit agresat de mine, cu capul spart. Eu vă spun așa: un om care pretinde că și-a iubit partenerul îl duce în așa stări, încât să o ia razna și pe urmă să stea să îl filmeze crizat, râzând? Nu cred! Un om, care nu face nimic, se trezește cu un om care îl lovește și îl înjură? Nu cred!”, a declarat Ema Oprișan, pe TikTok.

Ema Oprișan, mesaj pentru Ella Vișan și Răzvan Kovacs

După ce și-a expus punctul de vedere legat de agresiunea fizică de care soțul ei o acuză, bruneta a avut un mesaj pentru cei doi îndrăgostiți. Ema i-a rugat pe Ella și pe Răzvan să nu mai discute despre ea în postările lor din mediul online.

Oprișan susține că Răzvan a făcut diverse referiri în clipurile video de pe social media la copii, cât timp a stat în Anglia. Ba mai mult, acesta nu le-ar fi adus niciun cadou din vacanța lui de peste hotare.

„Eu le doresc să își vadă de relația lor, fără a ne implica de noi. Ei, când s-au cunoscut, nu au făcut cunoștință cu copiii, nu le-a trimis din Anglia un cadou, dar au știut să posteze că aceasta poate fi jucăria preferată a copiilor. Nu am nimic cu el. El poate să posteze orice vrea. Nu o să mă provoace chestia asta să scot și eu alte chestii pe care și eu le am, pentru că, în continuare, eu am respect pentru ce am avut timp de patru ani”, a adăugat fosta lui Răzvan Kovacs.

