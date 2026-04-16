Dana Roba a intervenit în scandalul momentului și o face praf Ema: ”Cine te-a pus să faci 2 copii cu 2 bărbați?”

De: Maria Roșca 16/04/2026 | 12:11
Recent, Ema Oprișan a vorbit public despre mariajul nefericit pe care l-a avut alături de Răzvan Kovacs. Deși pe rețelele de socializare afișau imaginea unui cuplu perfect, realitatea pare să fi fost diferită. Fosta concurentă de la Insula iubirii a dat de înțeles că a fost înșelată, iar aceste frustrări (plus alte neînțelegeri) au pus, în timp, presiune pe relația lor. Dacă unii au compătimit-o, Dana Roba a făcut-o praf. 

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, foștii concurenți de la Insula iubirii, au semnat oficial actele de divorț. După nenumărate încercări de a salva relația, au decis să se despartă. Cei doi au împreună o fetiță, iar Ema un băiețel, pe nume Noah, din fosta relație.

Cel mic s-a apropiat extrem de mult de Răzvan și au creat o legătură specială în cei patru ani de relație. În prezent, cei doi copii se află în grija Emei, care s-a mutat din Timișoara, unde locuiau toți patru, într-un apartament din București. În ciuda faptului că au divorțat, cei doi au hotărât să rămână în relații decente pentru a putea să își crească în continuare copiii.

Dana Roba, atac direct la adresa Emei Oprișan

În urma dezvăluirilor făcute de Ema Oprișan, Dana Roba a reacționat vehement, comentând detaliile din culisele relației celor doi. Mai presus de toate, make-up artista a subilinat că, în opinia ei, Ema nu ar fi trebuit să facă doi copii cu doi bărbați diferiți.

„Am lăsat un comentariu zilele trecute, unei plângăcioase care plângea că o lăsat-o și al doilea bărbat. „Cine dracu te-a pus să faci doi copii cu doi bărbați?”, am întrebat-o eu. Un comentariu pe care eu mi-l asum la orice oră. Și acum vreau să dezbat acest subiect pentru că oamenii mă înjură acolo, că de ce am spus asta. Păi dacă n-ai înțeles din prima, că n-a mers. Și ai făcut un plod cu unul și n-a mers și au trebuit să te desparți, ești proasta a doua oară? Păi ești proastă? Tu îți dai seama ce înseamnă? Unul are niște neamuri, celălalt copil are alte neamuri.

A, nu, nu vrem nici cu neamul ală, ăia nu sunt cu noi. A, nu, maică-ta umbla cu colinda. Nu ne trebuie copilul. Pe bune? Păi nu ești tu proastă când te pui să faci doi copii cu doi bărbați? Bă, mâcar dacă erai deșteaptă! Și ce făceai? Îți făceai al doilea copil cu unul putred de bani. Trai ca o regină toată viața ta. Sincer. Măcar dacă făceai cu unul băgat. Dar mai faci și cu a doua sărăcie. Păi eu, să mă facă unul acum, să aterizeze din cer și să-mi zică că trebuie să facă un copil cu mine.

Ori e putred de bani, ori nu știu ce ce se întâmplă. Păi mine nu mă poate convinge nimeni să mai fac vreun copil. Eu am doi copii. Dacă nu a mers cu primul, am făcut doi copii frumoși, mă pun cu al doilea sa fac alți copii? Nu mai fac… Și ce o să faci acum? O să te întorci la vechea meserie pe care ai avut-o nu? Trebuie să crească copiii din ceva. Copiii ăștia nu cred că au tați milionari care să îți dea ție și tu să nu faci nimic toată ziua. O să te întorci la vechea meserie, altă variantă nu ai”, a spus Dana Roba.

 

În contrast cu declarațiile Danei Roba, Ema Oprișan nu a vrut să comenteze sau să intre prea mult în detaliu, rezumându-se la a spune că nu o interesează părerea nimănui: „Nu-mi pasă ce vorbește Dana Roba despre mine. Nu-mi pasă ce vorbește lumea despre mine. Dacă au ajuns să vorbească despre mine înseamnă că sunt o persoană dragă, să nu spun importantă. Sau că le-am rămas pe retină? Sau că au trăit cu mine?”, a fost răspunsul Emei de la Insula iubirii.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
