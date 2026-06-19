Prințul George va urma aceeași școală ca tatăl lui. Decizia anunțată de Palatul Kensington

Prințul George al Marii Britanii va începe cursurile la Eton College în această toamnă, urmând pașii tatălui său, Prințul William, a anunțat marți Palatul Kensington.

De luni de zile au existat speculații cu privire la locul în care al doilea în ordinea succesiunii la tron își va continua studiile, unii observatori anticipând că acesta ar putea alege Marlborough College, instituția frecventată de mama sa, Prințesa Catherine, scrie The Independent.

„Palatul Kensington poate confirma că Prințul George va studia la Eton College începând din luna septembrie”, a transmis Palatul.

Eton College este o instituție de mare prestigiu

Eton, o școală cu internat fondată în 1440 de regele Henric al VI-lea, se mândrește cu formarea viitorilor lideri ai Marii Britanii, printre absolvenții săi numărându-se foști prim-miniștri precum Robert Walpole, David Cameron și Boris Johnson. Pe lângă tatăl său, și unchiul lui George, Prințul Harry, a urmat această școală, unde elevii poartă și astăzi uniforma tradițională formată din fracuri, gulere rigide albe și pantaloni cu dungi.

George, în vârstă de 12 ani, învață în prezent la Lambrook, o școală privată din Berkshire. Frații săi, Prințesa Charlotte, în vârstă de 11 ani, și Prințul Louis, în vârstă de 8 ani, frecventează de asemenea această școală, aflată în apropierea reședinței familiei din Windsor, vestul Londrei.

Surse citate de presa britanică notează că părinții săi au analizat cu atenție avantajele fiecărei instituții, inclusiv mediul academic, distanța față de reședința familiei și impactul asupra vieții de zi cu zi a copiilor. Prințul George, în vârstă de 12 ani, este al doilea în ordinea succesiunii la tronul britanic, după tatăl său, Prințul William. Din acest motiv, fiecare etapă din educația sa este urmărită cu atenție de presa internațională și considerată relevantă pentru viitorul monarhiei britanice.

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