Prima reacție a Oanei Zăvoranu, după ce instanța a decis că e bună de plată: „Acei 10.000 de lei au fost cadou”

Scandalul din jurul Oanei Zăvoranu pare fără sfârșit, iar fiecare episod aduce o nouă răsturnare de situație. După ce clinica ei medicală a fost practic „dezmembrată” bucată cu bucată de executori, iar echipamentele de milioane au fost ridicate, vedeta se lovește acum de o nouă decizie a instanței care îi complică și mai mult situația financiară. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta și-a exprimat punctul de vedere referitor la întreaga situație.

Totul vine pe fondul unui declin care a început lent, dar sigur, după perioada de glorie în care afacerea medicală genera venituri impresionante. Lansată cu mare fast în 2017, clinica devenise rapid una dintre cele mai discutate investiții ale Oanei Zăvoranu. Se vorbea despre încasări consistente, chiar de milioane de euro anual, însă în spatele cifrelor, tensiunile din interior începeau să-i pună afacerea pe butuci.

Mai exact, conflictele cu oamenii din echipă au escaladat, plecările s-au ținut lanț, iar acuzațiile au ieșit rapid din birouri s-au mutat în spațiul public. În 2021, situația a luat o turnură și mai serioasă, după ce un fost manager a decis să o acționeze în instanță pentru recuperarea unor sume de bani. De aici, spirala problemelor a accelerat: executări silite, bunuri ridicate, iar în final a venit închiderea definitivă a clinicii în anul 2023.

Anul acesta însă, tabloul a devenit și mai trist pentru Oana. Lichidatorii au intrat din nou în spațiul care odinioară era o afacere de succes și au ridicat inclusiv aparatura, precum CT-ul și RMN-ul. Practic, clinica este a fost golită complet.

Ca și cum nu ar fi fost suficient, a venit o nouă hotărâre judecătorească împotriva vedetei. Instanța a decis că Oana Zăvoranu trebuie să achite o sumă considerabilă de bani către un alt fost manager, reprezentând un împrumut nerestituit, la care se adaugă și dobânzi penalizatoare.

Mai mult, vedeta este obligată să suporte și o parte din cheltuielile de judecată.

”Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul I. V. C., în contradictoriu cu pârâta ZĂVORANU IOANA. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 10.000 lei, reprezentând împrumut nerestituit, precum și la plata dobânzii legale penalizatoare, calculate la nivelul ratei dobânzii de referin?ă plus 4 puncte procentuale, diminuată cu 20%, asupra debitului principal, de la data de 17.08.2023 ?i până la achitarea efectivă a debitului. Respinge, în rest, cererea, ca neîntemeiată. Admite în parte cererea reclamantului de acordare a cheltuielilor de judecată. Obligă pârâta la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată constând în taxă judiciară de timbru în cuantum de 695,6 lei. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare”, se arată în decizia Judecătoriei Sectorului 1.

Oana Zăvoranu: „Acei 10.000 de lei au fost cadou”

În stilul său caracteristic, Oana Zăvoranu nu a rămas fără reacție. Vedeta susține că întreaga situație face parte dintr-un plan bine pus la punct, în care ar fi fost implicate persoane din anturajul apropiat.

Aceasta vorbește despre o „schemă” în care fostul manager, alături de alte persoane, ar fi încercat să-i câștige încrederea pentru a obține control și influență în afacere. Mai mult, spune că sumele de bani ar fi fost oferite sub formă de „cadou”, în contextul unei relații de prietenie, nu ca împrumut.

„În proces, în fond, am câștigat, deoarece s-a putut face dovada că acest bărbat era în relații foarte bune cu Alex, cel despre care v-am povestit și în emisiune că, la 80 de ani, se ocupă cu dat bani cu camătă prin cazinouri… din asta trăiește!

În aceste condiții, așa cum v-am explicat și în emisiune, acest bărbat a făcut parte din planul premeditat pus la punct de fostul manager și tatuatoarea lui, de a-l duce pe Alex la cazino, ba chiar de a-l face dependent, pentru a-i câștiga prietenia și încrederea. Și pentru a-i băga pe cineva pe gât, astfel încât să se asigure că Alex a mușcat din momeală și că este doar o chestiune de timp până vor scăpa de el din căsnicia cu mine, ca să își croiască drum liber în clinică.

Acești bani, pentru că, așa cum am spus, Alex îl considera prieten bun pe acest bărbat, au venit sub forma unui cadou din partea lui pentru o vacanță în Mykonos, lucru care făcea parte tot din scenariul prin care cei trei escroci se arătau prietenii noștri, făcând gesturi frumoase și atente pentru cuplul nostru, pe care ei oricum îl premeditaseră și planuiseră că se va sparge”, a declarat Oana Zăvoranu pentru CANCAN.RO.

Citește și: Oana Zăvoranu, dată în judecată de Anda Adam! Concurenta de la Asia Express 2025 și-a făcut dreptate în instanță, după acuzațiile aduse | EXCLUSIV