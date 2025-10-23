Oana Zăvoranu, dată în judecată de Anda Adam! Concurenta de la Asia Express 2025 și-a făcut dreptate în instanță, după acuzațiile aduse | EXCLUSIV

Se reaprinde fitilul în showbiz! Oana Zăvoranu a încercat să facă bani de pe urma unor filmulețe postate pe Youtube în care critica vedetele… Odată cu proiectul, și-a câștigat dușmani pe bandă rulantă, printre care: Adelina Pestrițu, Oana Roman, Cristina Ich, Alina Ceușan, Andreea Bănică, Anda Adam, dar și multe alte vedete. Ba chiar anumite persoane publice care au fost atacate de „Querida”, au făcut front comun și au intentat un proces împotriva fostei soții a lui Pepe. Războiul revine în centrul atenției! Anda Adam a trecut cu vederea cât a putut, dar acuzațiile lui Zăvo despre fiica ei, au fost cireașa de pe tort! CANCAN.RO vă prezintă în detaliu tot ce nu știați despre proces!

Se aprinde din nou fitilul! La un moment dat, sătulă de TV, a încercat să revină în centrul atenției cu ajutorul mediului online: Youtube, TikTok, Instagram…Dar nu-i așa simplu să devii virală, chiar dacă ești Oana Zăvoranu. Așa că a ales varianta simplă: critica vedetele! Și nu așa orișicum, Oana a dat „tot ce avea mai bun” pentru vizualizări și bani, totodată! A jignit multe persoane publice, iar cele mai afectate au fost Anda Adam și Adelina Pestrițu, pentru că atacurile au fost și contra copiilor lor. CANCAN.RO vă oferă în rândurile de mai jos amănunte șocante despre procesul vedetelor contra Oanei Zăvoranu!

Scandal uriaș între Oana Zăvoranu și Anda Adam!

După ce Anda Adam, Adelina Pestrițu, Alina Ceușan, Oana Roman, dar și alte vedete s-au unit și au deschis un proces comun împotriva fostei soții a lui Pepe, concurenta de la Asia Express a cerut daune morale în valoare de 20.000 de euro și ștergerea tuturor materialelor la adresa ei și a familiei sale. După câștigarea procesului, Anda a primit doar 4.000 de euro din cei pe care i-a cerut, bani pe care i-a dat avocatului. Deci, mai pe scurt, nu s-a ales cu nimic! Ah, ba da… cu un mesaj de la Zăvo, foarte înduioșător ce-i drept, dar neinteresant pentru artistă! Dar de ce a fost și este în continuare atât de supărată? Bună întrebare! Vă spunem chiar acum.

Anda Adam a înțeles că toate postările „Queridei” sunt doar pentru viralitate, dar când atacurile au fost și despre fiica ei, atunci artista „a luat foc”! Oana a acuzat-o pe Anda Adam că își promovează copilul în scopuri comerciale. Bineînțeles, noi vă prezentăm frumos situația, dar Zăvo a folosit un limbaj… licențios! Totul ar fi început de la o postare a blondinei alături de fiica sa, îmbrăcate de la un brand care crea haine mamă-fiică. Nimic wow, nu-i așa? Eh, pentru Oana a fost postarea perfectă astfel încât să mai strângă câteva mii de vizualizări!

Totuși, să nu uităm și de cel mai recent scandal al Oanei Zăvoranu cu Delia. Bruneta nu o prea are la suflet pe celebra cântăreața, iar ori de câte ori prinde ocazia, aruncă câte o critică, fie despre vestimentația Deliei, fie despre cum se aranjează. Iar ultimul conflict dintre cele două a avut ca temă principală campania electorală.

