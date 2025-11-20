A câștigat Survivor, dar a pierdut în amor! Ce greșeală a făcut Alex Delea

Frumușel, prezentabil, cunoscut și totuși burlac. Nu că ar vrea el să fie solo, dar nu s-a găsit încă domnișoara care să-l facă să simtă fluturași în stomac . Alex Delea a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO despre viața lui sentimentală.

Momentul adevărului pentru Alex Delea! Fostul concurent de la Survivor are multe amici, dar totuși nu prea crede în prietenia dintre un bărbat și o femeie. Mai în glumă, mai în serios, tânărul a afirmat că îi e greu să refuze, mai ales când vine vorba de „beneficii” 🙂

