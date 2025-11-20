A câștigat Survivor, dar a pierdut în amor! Ce greșeală a făcut Alex Delea

Frumos, înalt, bine făcut, dar singur, singurel! Motivul? Nu e el prea pretențios, dar nu și-a găsit încă femeia potrivită! Alex Delea a făcut declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre ghinionul său în dragoste! Deja și-a pus dorința pentru anul 2026 și o aflați și voi în rândurile de mai jos. Ah, da, să nu uităm: Am aflat ce „greșeală fatală” a făcut Delea.Câștigătorul Survivor 2022 este curtat de muuulte femei, dar niciuna nu i-a intrat la inimă. Când sunt prea multe, nu-i bine, când nu-i niciuna, n-are noroc. Cum o dă, tot nu-i iese pasența! Și uite așa, timpul trece și încă e singur, dar, gata! S-a hotărât! Vrea soție și copii! Cică pretențios nu e, dar, totuși, ce o fi neregulă cu femeile din jurul lui? Sau…cu el? Alex Delea a dat cărțile pe față! Prea multe păpuși Barbie și prea puține „bebelușe”.
Alex Delea, ghionionist în amor: „Nu sunt eu păpușel ca să caut păpușele„
Frumușel, prezentabil, cunoscut și totuși burlac. Nu că ar vrea el să fie solo, dar nu s-a găsit încă domnișoara care să-l facă să simtă fluturași în stomac. Alex Delea a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO despre viața lui sentimentală.
CANCAN.RO: Cu dragostea, cum ești?
Alex Delea: Nu prea sunt, adică sunt, dar nu sunt. Nu sunt. Urmează, nu știu, trebuie să îmi fac și eu o relație anul ăsta, adică celălalt. Acum, să sperăm!
CANCAN.RO: Nu vrei să te pui la casa ta? Sau nu găsești persoana potrivită? Care sunt pretențiile tale?
Alex Delea: Sunt într-o situație în care eu nu am pretenții, dar faptul că nu am pretenții cred că asta e mult mai grav. Era mai bine dacă aveam o pretenție la o persoană, că știam și eu ce caut. Dar dacă nu am pretenții, nu știu ce caut!
CANCAN.RO: Să fie generoasă, să fie frumoasă, să fie liniștită?
Alex Delea: Nu știu, dar să nu fie urâtă.
CANCAN.RO: Uite, de exemplu, poate ție nu-ți plac femeile care au acid în buze, care au silicoane, care au intervenții estetice.
Alex Delea: Într-adevăr, caut frumusețea naturală, da. Caut, nu știu, caut… Nu pot să explic ce înseamnă pentru mine frumos. Trebuie să-mi placă mie, adică n-am o tipologie. Nu știu o tipologie de fată care să-mi placă. Îmi plac fetele care au fața de bebeluș! Simplă, o fată simplă, nu știu.
CANCAN.RO: Nu păpușele Barbie?
Alex Delea: Nu știu, că nu sunt eu așa păpușel ca să caut păpușele. O fată normală, măi, nu știu.
CANCAN.RO: Am văzut pe TikTok că te tot postezi cu o domnișoară, faceți videoclipuri acolo, vă postați împreună și eram curioasă dacă ea este iubita ta, de exemplu.
Alex Delea: Uite, asta este o problemă pentru mine, pentru că am postat cu o fată și toată lumea a crezut că este iubita mea, dar nu este. După care am zis, haideți să postez cu mai multe fete. Dar dupămi-au spus persoanele că mă postez cu toate fetele și zic, staică nu mai știu și eu cum să o dau.
Alex Delea, relație de iubire sau prietenie cu beneficii?
Momentul adevărului pentru Alex Delea! Fostul concurent de la Survivor are multe amici, dar totuși nu prea crede în prietenia dintre un bărbat și o femeie. Mai în glumă, mai în serios, tânărul a afirmat că îi e greu să refuze, mai ales când vine vorba de „beneficii” 🙂
CANCAN.RO: Există prietenie între un bărbat și o femeie? Se poate?
Alex Delea: Da, dar să nu se placă între ei.
CANCAN.RO: Unul dintre ei tot timpul are sentimente.
Alex Delea: Da, unul dintre ei sigur are. Da, sunt de acord cu prietenia asta, nu știu!
CANCAN.RO: Ești tu de acord cu prieteniile astea? Și cu cele cu beneficii?
Alex Delea: Eu sunt de acord cu tot! Eu sunt de acord cu tot. Eu spun da, din păcate, la tot. Dar după ce spun da… Nu mai fac, sau nu știu cum să zic. Zic da de rușine și după îmi pare rău. Încă învăț să spun nu. Eo greșeală mare!