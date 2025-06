Reality show-ul Survivor de la Pro TV i-a dat viața peste cap în bine. În 2022, Alex Delea ajungea în lumina reflectoarelor și în atenția publicului, iar după luni bune petrecute în concursul din Republica Dominicană, el și-a adjudecat trofeul, dar și premiul de 100.000 de euro. A devenit cunoscut, a jucat într-un film, are apariții TV, campanii online, doar pe plan personal lucrurile nu merg conform planului. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, fostul câștigător Survivor ne-a spus ce s-a întâmplat cu banii luați de la Pro TV, dar și despre marea lui dorință de a deveni tată. Și-a fixat și un termen: până la 30 de ani, mai exact mai un an și două luni. Trebuie doar să o găsească pe fata visurilor lui.

Alex Delea recunoaște că nu prea are noroc în dragoste și nu e dispus să facă vreun compromis. Săgeata lui Cupidon l-a mai lovit, doar că sentimentele nu au fost reciproce. Este optimist însă că va ieși soarele și pe strada lui.

Alex Delea despre banii de la Survivor: “Am investit în speranța că o să funcționeze. Dar, din păcate, n-a funcționat”

CANCAN.RO: Alex, cum ți-a schimbat viața Survivor?

Alex Delea: Uau! Au trecut 3 ani de zile de la primul Survivor, după care am mai fost încă o dată, de trei ori. Mi-a schimbat viața radical. O schimbare foarte plăcută. Mă bucur, îmi place.

CANCAN.RO: Și îți place să fii în lumina reflectoarelor la “Vorbește Lumea“.

Alex Delea: Nu pot minți, îmi place. Mă simt comod, mă simt bine. Simt că mă pot simți în largul meu.

CANCAN.RO: În paralel cu televiziunea, ai de gând să faci vreo investiție, să ai propria facere?

Alex Delea: Tot mă gândesc de ceva timp să fac ceva. Nu știu, să fac poate un brand, să deschid poate o locație. Doar că, îți sunt foarte sincer, nu mă duce capul deocamdată. Nu știu ce, nu știu cum, habar nu am.

CANCAN.RO: Dar premiul de la Survivor l-ai investit în restaurantul vostru din Spania, nu?

Alex Delea: Da, premiul s-a dus de foarte mult timp, cred că în câteva luni după câștigarea premiului. S-a dus într- o afacere, pe care o aveam împreună cu mama mea – un restaurant, care nu mergea foarte bine. Și crezând că va putea funcționa, din contră a mers din ce în ce mai prost.

CANCAN.RO: Și l-ați închis?

Alex Delea: Da. Efectiv a trebuit să dăm niște bani să putem să scăpăm de el odată.

CANCAN.RO: Deci, practic, ai lichidat niște datorii?

Alex Delea: Nu, niște datorii nu, pentru că noi am investit în speranța că o să funcționeze. Dar, din păcate, n-a funcționat și a trebuit să mai investim să scăpăm de el. Într-un final a fost bine.

Alex Delea: “Mămăița nu poate să stea niciodată în România din cauza sănătății”

CANCAN.RO: Și. în prezent, mama ce face? Este în Spania?

Alex Delea: Mama, da, continuă în Spania, împreună cu mămăița. Din păcate, eu încerc din răsputeri să pot să merg mai des, pentru că, din păcate, mămăița nu poate să stea niciodată în România din cauza sănătății. Are nevoie de o medicamentație mai specială. Din păcate, în România, spitalele și zona medicală nu prea-i surâd.

CANCAN.RO: Cât de des le vizitezi?

Alex Delea: O dată la două luni poate și mai rapid, de fiecare dată când pot. Sau pot veni ele la mine.

CANCAN.RO: Mamaia te mai întreabă de viața personală?

Alex Delea: Da, discuțiile mele cu mămăița sunt foarte speciale. Noi vorbim în fiecare zi de nenumărate ore. Mă sună de 5, 10, 20 de ori într-o zi. Vorbim non-stop. Așa că discuțiile noastre nu sunt de genul: ce mai faci? Cum o mai duci? Eu vorbesc non-stop cu ea: ce faci, mămăiță? “Am spălat vasele. Am făcut nu știu ce. Am ieșit la plimbare“. Foarte bine. Ți-am luat medicamentația? Vorbim ca și când am sta efectiv împreună.

CANCAN.RO: Și i-ai prezentat-o pe prietena ta sau nu ai găsit-o?

Alex Delea: Deocamdată nu am ce să-i prezint. Dar eu sper în viitorul apropiat să am ce să-i prezint, că și eu îmi doresc foarte mult, doar că deocamdată nu am ce.

Alex Delea: “Nu știu de însurat, dar aș vrea un copil din toată inima”

CANCAN.RO: Se poate spune că ești un tip pretențios?

Alex Delea: Nu știu dacă sunt un tip pretențios. Nu cred că sunt. Doar că eu nu știu ce caut. Nu știu, n-am o tipologie, că mă mai întreabă. Cum ai vrea să fie? Nu știu. Trebuie să-mi placă. Trebuie să o văd, să-mi placă și aia e. Și să-i mai placă și ei de mine. Că mi s-a mai întâmplat, să-mi placă mie și să nu fie reciproc, din păcate.

CANCAN.RO: Baftă atunci!

Alex Delea: Da, Doamne ajută! Am 28 de ani, curând fac 29 în septembrie. Până la 30 de ani aș dori…

CANCAN.RO: Să te însori?

Alex Delea: Nu știu de însurat, dar aș vrea un copil din toată inima. Da, vreau, dar n-am cu cine, nu am cu cine să mă simt bine. Că așa îmi mai spun prietenii: cum mă, n-ai cu cine? Păi stai mă, tata, că vorbim de ceva foarte important. Nu facem așa lucrurile astea cu oricine. Trebuie să fie o conexiune aparte.

