Cea mai mare reducere de săptămâna asta din LIDL: 70%. Costă doar 8.45 lei, începând de astăzi

LIDL vine cu noi serii de promoții care îi vor bucura pe clienții fideli. Săptămâna aceasta aduce noi oferte, iar unul dintre produsele preferate de clienți beneficiază de o reducere de 70 %. Rafturile se golesc rapid, așa că aceia interesați sunt sfătuiți să nu amâne vizita la supermarket.

Lanțul de magazine LIDL și-a obișnuit deja clienții cu reduceri săptămânale atractive, iar oferta din această perioadă nu face excepție. LIDL vine cu surprize pentru toate gusturile și buzunarele, de la carne și lactate, până la deserturi, specialități internaționale și produse pentru animalele de companie. Cu prețuri mici și stocuri care se epuizează rapid, promoțiile LIDL atrag mii de cumpărători în fiecare săptămână.

Cea mai mare reducere de săptămâna asta din LIDL: 70%

Începutul de săptămână aduce oferte imbatabile la LIDL. Reducerile sunt mari, iar gama este variată. Însă, cea mai mare reducere aduce în prim plan un produs dedicat prietenilor patrupezi. Este vorba despre Hrana uscată pentru câini, Canero.

Acest produs beneficiază de luni, 27 aprilie, de o reducere substanțială de 70 %. Mai exact, cei interesați primesc 70 % reducere per bucată la achiziționarea a două bucăți. Oferta este una atractivă, așa că rafturile o să se golească imediat.

Dar promoțiile nu se opresc aici. Rola de hârtie Kilo se vinde la prețul de 13,99 lei. De asemenea, produsul detergent capsule, Ariel, beneficiază de reducere și costă acum 59,99 lei, iar scutecele pentru adulți se găsesc la prețul de 89,99 lei.

Pe lista reducerilor se mai regăsesc: Discrit – Absorbante zilnice (26,99 lei), gel de duș Nivea (20,89 lei), Lenor – Balsam de rufe (31,99 lei), Fairy – detergent de vase (12,99 lei) .

Această săptămână aduce și alte oferte interesante: sos de maioneză – Kania (6,69 lei), cârnați cabanoși (10,99 lei), castraveți murați (10,99 lei), piept de pui dezosat (16,99 lei), muștar de Tecuci (2,99 lei).

