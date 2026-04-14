Surpriză majoră pentru clienții Lidl! Ce serviciu vrea compania să introducă în aplicație

De: Elisa Tîrgovățu 14/04/2026 | 15:02
LIDL urmează să lanseze servicii de telefonie mobilă în 30 de țări, printre care Marea Britanie și SUA. Retailerul va intra pe piața telecomunicațiilor, având ca strategie diversificarea veniturilor și extinderea ecosistemului digital.

LIDL Connect, care este în prezent activ în Germania (prin Vodafone), Austria (Drei) și Elveția (Salt Mobile), va fi extins în alte 27 de piețe. Planul de afaceri se bazează pe sistemul MVNO (Mobile Virtual Network Operator), prin care retailerul închiriază infrastructura de la operatori existenți și oferă serviciile sub un brand propriu, la prețuri accesibile.

„Serviciul va furniza conectivitate pentru milioane de clienți”, a declarat Julian Beer, director executiv Lidl International.

Această extindere va fi posibilă datorită unui parteneriat cu furnizorul britanic de telecomunicații 1 GLOBAL. Grupul Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, va cumpăra o participație de 9,9% în 1GLOBAL, care deține licențe telecom în 12 țări. Acordul permite Lidl să evite investițiile majore în infrastructură, bazându-se pe rețelele existente ale operatorilor telecom locali.

Efectul asupra pieței telecom

Intrarea retailerului LIDL pe noi piețe ar putea amplifica competiția pentru ceilalți operatori, care deja sunt provocați de companii fintech precum Revolut sau Klarna, potrivit Financial Times.

„Extinderea Lidl va crește presiunea asupra operatorilor care se confruntă deja cu concurența din partea grupurilor de servicii financiare”, a declarat Kester Mann, analist la CCS Insight.

Serviciile de telefonie mobilă constituie un efort considerabil al Grupului Schwarz de a dezvolta un ecosistem digital. Prin divizia sa Schwarz Digits, compania a investit în cloud computing, securitate cibernetică și startup-uri de inteligență artificială. Lidl deține peste 12.600 de magazine în 31 de țări, inclusiv în România, și servește milioane de clienți prin aplicația sa Lidl Plus, care numără peste 100 de milioane de utilizatori globali, conform Libertatea.

Lidl, cu sediul central în Neckarsulm, Germania, este unul dintre cei mai importanți retaileri europeni. Această schimbare ar putea redefini modul în care consumatorii interacționează cu brandul său. Retailerul rămâne fidel angajamentului său de a oferi servicii accesibile pe piețe diverse.

