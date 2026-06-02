Despărțire-ȘOC în showbiz! Adrian Norocel și Ana și-au spus adio: „Nu mai există cale de împăcare”

Vara a venit cu numeroase despărțiri în showbizul românesc, iar Adrian Norocel și Ana nu fac nici ei excepție de la noul val de separări. Se pare că manelistul și tânăra afaceristă nu au rezistat prea mult unul lângă celălalt, deși focul dintre ei părea că arde mocnit de luni întregi. Dar știți cum se spune că viața este imprevizibilă, iar socoteala de acasă nu se potrivește mereu cu cea din târg. Așadar, după o lungă perioadă în care au lăsat impresia că nimic nu le poate zdruncina relația, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. CANCAN.RO a stat de vorbă cu vedeta și a aflat ce a dus la ruptura dintre ei.

Dacă Babasha ne spune că stă așa și așa cu dragostea, după melodie, lui Adrian Norocel ar trebui, teoretic, ca norocul să-i surâdă în iubire?! Ei bine, așa părea acum ceva vreme când ne uitam pe Instagram și observam surprizele frumoase pe care i le făcea Ana, tânăra cu care artistul era într-o relație de câteva luni. Câți bărbați au fost oare așteptați cu surprize tocmai la Burj al Araab sau în hotelul de cinci stele de alături?! Ei, de asta spuneam noi că manelistul este norocos. (vezi aici imagini). Dar, uneori nici măcar surprizele sau vacanțele nu te pot ține împreună, iar cei doi sunt dovada clară că iubirea nu se măsoară în destinații exotice sau cadouri impresionante, ci în compatibilitatea de zi cu zi.

Nici surprizele, nici vacanțele nu i-au ținut împreună! Adrian Norocel și Ana s-au despărțit

Știți că acum câteva luni, atunci când Adrian Norocel a împlinit 25 de ani, Ana a decis să-i facă o surpriză de neuitat. Cei doi se aflau în Dubai, iar tânăra a făcut rezervare la unul dintre cele mai exclusiviste restaurante: Urla- Dubai O cină în acest gen de local costă între 800 – 2.500 de euro, dar poate depăși și această sumă în funcție de preferințe. Ulterior, când au ajuns la hotel, cântărețul a avut parte de o altă surpriză din partea iubitei sale care îi pregătise camera cu petale de tradafiri, șampanie fină, baloane și un tort.

În plus, știm că Ana este patroana unuia dintre localurile în care Adrian cânta mereu, iar ea ar fi avut grijă ca iubitul ei să aibă mereu parte de spectacole cu sala plină. Nu e de mirare că Adrian Norocel se posta alături de iubita lui îndrăgostit până peste cap, de așa femeie nici nu ai avea cum să fii altfel! Dar, recent am remarcat că imaginile cu ei, care altădată împânzeau Instagramul, brusc nu mai există. Așadar, am decis să o contactăm pe brunetă să aflăm dacă s-au despărțit. Iată ce ne-a declarat.

„Da, este adevărat, eu și Adrian am decis să ne despărțim. Am avut mai multe discuții în ultima perioadă și am ajuns amândoi la concluzia că, deși am încercat să facem lucrurile să funcționeze, drumurile noastre nu mai merg în aceeași direcție”, a declarat Ana pentru CANCAN.RO

Ana ne-a dezvăluit că decizia de a se separa a fost luată de comun acord, iar separarea lor nu a fost marcată de scandaluri, reproșuri și acuzații, ci mai degrabă a fost o decizie matură de a pune punct unei relații care nu mai funcționa.

„Nu a fost o decizie luată impulsiv, ci una la care am ajuns după multe încercări. Nu vreau să comentez prea multe, cred că anumite lucruri trebuie să rămână doar pentru noi. A existat respect între noi și sper să rămână așa și de acum înainte. În acest moment nu mai există cale de împăcare, iar fiecare merge mai departe separat”, a mai spus ea.

