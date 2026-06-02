Când va fi redeschisă circulația pe Transfăgărășan. Vești de ultimă oră pentru șoferii din România

Vești importante pentru șoferii care așteaptă redeschiderea Transfăgărășanului. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au oferit noi informații despre momentul în care circulația va fi reluată pe celebrul traseu montan, considerat unul dintre cele mai spectaculoase din România.

Robert Elekes, purtătorul de cuvânt al instituției, a făcut precizări cu privire la stadiul lucrărilor și condițiile necesare pentru redeschiderea drumului.

Considerat unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, Transfăgărășanul atrage anual un număr impresionant de turiști și pasionați de condus. Din acest motiv, reluarea circulației pe celebrul traseu montan reprezintă un moment așteptat cu interes de mii de persoane în fiecare sezon.

Când urmează să fie redeschisă circulația pe Transfăgărășan

Șoferii ar putea circula din nou pe tronsonul montan al Transfăgărășanului mai devreme decât era estimat inițial. Potrivit informațiilor transmise de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov, redeschiderea sectorului dintre Piscu Negru și Bâlea Cascadă este luată în calcul pentru a doua parte a lunii iunie.

În prezent, echipele de intervenție lucrează la îndepărtarea zăpezii și la pregătirea carosabilului. Astfel, traficul urmează să fie reluat în condiții optime de siguranță.

„Mult a fost, puțin a mai rămas! Continuăm cu toate forțele deszăpezirea de pe Transfăgărășan, astfel încât să putem redeschide drumul în condiții de siguranță”, a transmis DRDP Brașov pe pagina oficială de Facebook.

Circulația pe sectorul montan al Transfăgărășanului a fost suspendată începând din luna octombrie a anului trecut. Acumulările importante de zăpadă au crescut riscul producerii de avalanșe.

De la închiderea drumului, utilajele și echipele de drumari au intervenit periodic pentru deszăpezire și pentru pregătirea traseului.

Chiar dacă traficul rutier rămâne restricționat pe acest sector al Transfăgărășanului, turiștii pot ajunge în continuare la Bâlea Lac. Accesul este asigurat prin intermediul telecabinei care face legătura între Bâlea Cascadă și una dintre cele mai populare destinații din Munții Făgăraș.

În 2025, Transfăgărășanul a fost deschis mai devreme cu o lună și jumătate

Anul trecut, autoritățile au reușit să permită accesul pe Transfăgărășan mult mai devreme decât în mod obișnuit. Astfel, circulația a fost reluată cu aproximativ șase săptămâni înainte de data care reprezenta termenul estimat pentru redeschiderea șoselei alpine.

„Datorită stratului mult mai mic de zăpadă faţă de alţi ani, curăţarea drumului avansează mult mai repede ca în alţi ani. În acest moment se lucrează intens la deszăpezire şi montarea semnalizării rutiere”, se preciza în anunţ.

În perioada în care circulația auto a fost restricționată, singura modalitate prin care turiștii au putut ajunge la cabanele din zona Bâlea Lac a fost cu ajutorul telecabinei care urcă dinspre Bâlea Cascadă.

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