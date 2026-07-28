Luna Plină a Cerbului va avea loc miercuri, 29 iulie 2026. Cele mai bune condiții de observare vor fi la răsăritul Lunii, când aceasta va apărea la orizontul dinspre sud-est, în timpul amurgului. Denumirea de Luna Plină a Cerbului provine din perioada în care cerbii masculi își regenerează coarnele. Este a doua Lună Plină a verii în emisfera nordică. Evenimentul are și o importanță astronomică, deoarece are loc cu două săptămâni înainte de eclipsa totală de Soare din 12 august 2026, unul dintre cele mai importante fenomene cerești ale anului, și cu patru săptămâni înainte de o eclipsă parțială de Lună.

Când poate fi observată Luna Plină din iulie 2026

Luna Plină a Cerbului va răsări miercuri, 29 iulie 2026, și va atinge faza maximă la ora 10:36 ET (ora 17:36, ora României).

De ce se numește Luna Plină a Cerbului?

Denumirile tradiționale ale Lunilor Pline provin din surse ale populațiilor indigene din America de Nord, ale coloniștilor americani și din tradiții europene. În mod tradițional, numele desemna întreaga lună lunară, nu doar faza de Lună Plină.

Luna Plină din iulie este cunoscută drept Luna Cerbului deoarece, în această perioadă, coarnele cerbilor masculi sunt în plină dezvoltare. În fiecare an, aceștia își pierd coarnele și le regenerează, iar pe măsură ce înaintează în vârstă, noile coarne devin mai mari și mai bine dezvoltate.

Alte denumiri ale Lunii Pline din iulie

Există și alte denumiri tradiționale pentru Luna Plină din iulie, multe dintre ele fiind inspirate de animale:

Luna Năpârlirii Penelor (Feather Moulting Moon – Cree)

Luna Somonului (Salmon Moon – Tlingit), care marchează perioada în care somonii reveneau în zonă și puteau fi pescuiți.

Și plantele au inspirat numeroase denumiri:

Luna Fructelor de Pădure (Berry Moon – Anishinaabe)

Luna Când S-au Copt Cireșele Amare (Moon When the Chokecherries are Ripe – Dakota)

Luna Porumbului Copt (Month of the Ripe Corn Moon – Cherokee)

Luna Zmeurei (Raspberry Moon – Algonquin și Ojibwe)

Alte variante sunt:

Luna Tunetelor (Thunder Moon – Western Abenaki), care face referire la furtunile frecvente din această perioadă;

Luna de la Mijlocul Verii (Halfway Summer Moon – Anishinaabe), care marchează jumătatea sezonului estival.

Semnificația spirituală a Lunii Pline a Cerbului din iulie

Luna Plină din iulie este cunoscută și sub denumirea tradițională de Luna Cerbului, un nume inspirat de perioada în care coarnele cerbilor masculi trec printr-o etapă intensă de creștere în timpul verii din America de Nord. De-a lungul timpului, această Lună Plină a mai fost numită și Luna Porumbului Copt, Luna Afinelor sau „Perioada Marii Coaceri”, potrivit Farmer’s Almanac.

Toate aceste denumiri au o temă comună: maturizarea, dezvoltarea abundentă și potențialul de creștere specific acestei perioade a anului. Din perspectivă spirituală, Luna Plină a Cerbului din 2026 simbolizează momentul în care experiențele și lecțiile acumulate pot fi valorificate pentru a începe o nouă etapă. Este considerată o perioadă favorabilă dezvoltării personale, extinderii orizonturilor și consolidării relației cu propria persoană.

Semnificația astrologică a Lunii Pline din iulie 2026

Din punct de vedere astrologic, iulie 2026 este descrisă ca o perioadă de maturizare și transformare. Luna Plină are loc după o configurație astrologică rară, denumită „coș cosmic” (cosmic basket) sau „leagăn cosmic” (cosmic cradle), în care mai multe planete formează conexiuni pe o jumătate a cercului zodiacal.

În această configurație, opoziția dintre Pluto, asociat transformărilor profunde, și Jupiter, planeta expansiunii și dezvoltării, este susținută de Uranus, simbol al schimbării și inovației, și de Neptun, asociat intuiției și spiritualității. Împreună, aceste aspecte formează un model care, în interpretările astrologice, este considerat favorabil integrării schimbărilor recente și susținerii progresului atât la nivel individual, cât și colectiv.

Potrivit astrologilor, această aliniere ar crea un context favorabil pentru conștientizarea transformărilor deja începute și pentru consolidarea direcțiilor de dezvoltare pe termen lung.

Horoscop Luna Plină a Cerbului în 2026

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Luna Plină a Cerbului pune în prim-plan cercul de prieteni și comunitatea din care faci parte. Este o perioadă favorabilă pentru organizarea unei întâlniri, stabilirea detaliilor unei excursii de grup sau implicarea într-o cauză pe care o susții de ceva vreme. Un obiectiv pe termen lung stabilit în februarie poate reveni în atenție. Dacă o prietenie are nevoie de o discuție sinceră, acum este un moment potrivit.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Cariera și imaginea publică devin prioritare. Un proiect, o promovare sau o recunoaștere pentru munca depusă pot ajunge într-un punct important în săptămâna de după 29 iulie. Este un moment bun pentru a încheia un proiect, a trimite o propunere sau a accepta o ofertă pe care ai analizat-o deja. În același timp, este recomandat să acorzi atenție și familiei.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Luna Plină favorizează călătoriile, studiul și planurile de viitor. Este o perioadă bună pentru rezervarea unei vacanțe, înscrierea la un curs sau publicarea unui material la care ai lucrat. O persoană aflată la distanță poate reveni cu vești. Dacă te gândești la o mutare sau la continuarea studiilor, această perioadă îți poate oferi mai multă claritate.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Aspectele financiare și resursele comune devin importante. Poți finaliza un împrumut, achita datorii, semna acte legate de o moștenire sau închide un cont comun. Există posibilitatea primirii unui bonus, a unei despăgubiri sau a unei rambursări neașteptate. Relațiile apropiate pot avea de câștigat în urma unei discuții sincere amânate până acum.

Dacă ești în căutarea unui specialist, precum un contabil, consultant financiar sau antreprenor pentru lucrări, este bine să fii atent la oportunitățile care apar în această perioadă.

Leu (23 iulie – 22 august)

Aceasta este Luna ta Plină. Luna Cerbului se află în opoziție cu Soarele din semnul tău și pune accent pe relațiile apropiate, atât personale, cât și profesionale. Este un moment favorabil pentru oficializarea unei relații, semnarea unui parteneriat, încheierea unei afaceri sau purtarea unei conversații importante pe care ai amânat-o. Deciziile luate acum pot influența lunile următoare.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Rutina, munca și sănătatea intră în prim-plan. Poți încheia un proiect, finaliza o etapă profesională, programa un control medical amânat sau adopta obiceiuri noi. Sunt posibile schimbări la locul de muncă, precum un nou rol, un nou coleg sau încheierea unui proiect. Ajustările făcute acum pot avea efecte pe termen lung.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Luna Plină pune accent pe creativitate, viața sentimentală și relația cu copiii. Este o perioadă favorabilă pentru organizarea unei întâlniri, petrecerea timpului cu persoana iubită, prezentarea unui proiect creativ sau petrecerea timpului cu familia. Dacă ești singur, această perioadă poate aduce ocazii de a cunoaște persoane noi. Dacă ai lucrat la un proiect artistic, este momentul să îl faci public.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Casa, familia și locuința sunt principalele teme ale acestei perioade. Este un moment bun pentru a primi musafiri, a finaliza renovări, a pune o locuință în vânzare sau a lua o decizie privind mutarea. O discuție importantă în familie poate ajunge la o concluzie. Schimbările făcute acum în plan personal pot avea efecte pentru lunile următoare.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Comunicarea, deplasările scurte și activitățile din apropierea locuinței sunt favorizate. Poți finaliza un contract, publica un material, rezolva chestiuni administrative sau avea o discuție importantă cu un frate ori o soră. Un dialog început în februarie poate fi reluat și clarificat. Organizarea atentă a programului te poate ajuta să profiți de oportunitățile acestei perioade.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Veniturile, bunurile și valorile personale devin prioritare. Este un moment potrivit pentru a cere o mărire de salariu, a vinde un proiect personal, a renunța la un obicei financiar nefavorabil sau a-ți reorganiza bugetul. O sursă de venit sau o cheltuială importantă se poate încheia, oferindu-ți ocazia să îți regândești planurile financiare. Relațiile stabile și sprijinul celor apropiați pot avea un rol important.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Luna Plină are loc în semnul tău și aduce atenția asupra obiectivelor personale. Este un moment favorabil pentru a începe o nouă etapă, a face schimbări de imagine sau a lansa un proiect la care ai lucrat în liniște. Un obiectiv important, personal sau profesional, poate fi atins. Deciziile luate acum pot influența direcția următoarelor luni.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Această perioadă te îndeamnă să încetinești ritmul. Luna Plină activează zona reflecției și a încheierilor. Este un moment bun pentru odihnă, organizarea documentelor, scrierea într-un jurnal sau încheierea unei etape importante. Renunțarea la lucrurile și relațiile care nu îți mai sunt utile poate face loc unor noi începuturi. O persoană din trecut sau o situație începută în primăvară poate reveni în atenție, fie ca o oportunitate, fie ca o încheiere definitivă. Odihna și reorganizarea din această perioadă pot pregăti următoarea etapă activă.

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