Mai 2026, lună cu două Luni Pline. Fenomenul astronomic este rar întâlnit

Luna plină din mai, cunoscută tradițional drept „Luna Florilor”, va avea loc vineri, 1 mai, când va ajunge la faza maximă la ora 20.23. Fenomenul va fi vizibil ca disc aproape complet și în serile de 30 aprilie și 2 mai.
Ediția din acest an marchează prima „microlună” din 2026, deoarece satelitul natural se află la apogeu, punctul cel mai îndepărtat de Pământ din orbita sa eliptică. În această poziție, Luna se află cu aproximativ 4,6% mai departe decât media și apare ușor mai mică pe cer.
Mai 2026 este însă o lună atipică, cu două Luni Pline. După cea din 1 mai, urmează o a doua pe 31 mai, la ora 11:45, denumită „Lună Albastră”. Conform NASA, doar aproximativ 6% dintre Lunile Pline primesc această denumire, ele apărând doar în ultimele zile ale lunii calendaristice.
În total, anul 2026 aduce 13 Luni Pline, dintre care trei sunt superluni, iar două sunt însoțite de eclipse lunare. Una dintre ele este ultima eclipsă totală de Lună până în noaptea de Revelion 2028. Chiar dacă observatorii experimentați preferă alte faze pentru studierea detaliilor de pe suprafața lunară, răsăritul Lunii Pline rămâne un moment spectaculos pentru public.
Calendarul complet al Lunilor Pline din 2026:
