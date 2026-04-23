Mai 2026, lună cu două Luni Pline. Fenomenul astronomic este rar întâlnit

De: David Ioan 23/04/2026 | 10:21
Mai 2026, lună cu două Luni Pline. Fenomenul astronomic este rar întâlnit
Mai 2026, lună cu două Luni Pline. Fenomenul astronomic este rar întâlnit. Foto: Pixabay

Luna plină din mai, cunoscută tradițional drept „Luna Florilor”, va avea loc vineri, 1 mai, când va ajunge la faza maximă la ora 20.23. Fenomenul va fi vizibil ca disc aproape complet și în serile de 30 aprilie și 2 mai.

Ediția din acest an marchează prima „microlună” din 2026, deoarece satelitul natural se află la apogeu, punctul cel mai îndepărtat de Pământ din orbita sa eliptică. În această poziție, Luna se află cu aproximativ 4,6% mai departe decât media și apare ușor mai mică pe cer.

Mai 2026, lună cu două Luni Pline

Mai 2026 este însă o lună atipică, cu două Luni Pline. După cea din 1 mai, urmează o a doua pe 31 mai, la ora 11:45, denumită „Lună Albastră”. Conform NASA, doar aproximativ 6% dintre Lunile Pline primesc această denumire, ele apărând doar în ultimele zile ale lunii calendaristice.

În total, anul 2026 aduce 13 Luni Pline, dintre care trei sunt superluni, iar două sunt însoțite de eclipse lunare. Una dintre ele este ultima eclipsă totală de Lună până în noaptea de Revelion 2028. Chiar dacă observatorii experimentați preferă alte faze pentru studierea detaliilor de pe suprafața lunară, răsăritul Lunii Pline rămâne un moment spectaculos pentru public.

Fenomenul astronomic este rar întâlnit

Calendarul complet al Lunilor Pline din 2026:

  • Sâmbătă, 3 ianuarie: „Luna Lupului” — ora 12:02 — Superlună
  • Duminică, 1 februarie: „Luna Zăpezii” — ora 00:09
  • Marți, 3 martie: „Luna Viermelui” — ora 13:37 — include o eclipsă totală de Lună (vizibilă parțial din România, la apus)
  • Joi, 2 aprilie: „Luna Roz” — ora 05:11
  • Vineri, 1 mai: „Luna Florilor” — ora 20:23 — Microlună
  • Duminică, 31 mai: „Luna Albastră” — ora 11:45 — Microlună (a doua lună plină din aceeași lună calendaristică)
  • Marți, 30 iunie: „Luna Căpșunilor” — ora 02:56 — Microlună
  • Miercuri, 29 iulie: „Luna Cerbului” — ora 17:35 Vineri, 28 august: „Luna Sturionului” — ora 07:18 — include o eclipsă parțială de Lună (vizibilă din România)
  • Sâmbătă, 26 septembrie: „Luna Recoltei” — ora 19:49
  • Luni, 26 octombrie: „Luna Vânătorului” — ora 06:11 Marți,
  • 24 noiembrie: „Luna Castorului” — ora 16:53 — Superlună
  • Joi, 24 decembrie: „Luna Rece” — ora 03:28 — Superlună

