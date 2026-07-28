Prognoza meteo azi, 28 iulie 2026. După furtuni vine căldura. Cum va fi vremea în București și în marile orașe ale țării

După episoadele de instabilitate din zilele precedente, vremea se ameliorează în cea mai mare parte a României. Ploile vor fi mult mai puține și vor apărea doar izolat, în special în zonele montane și în unele regiuni din centrul, estul și sudul țării. În schimb, sudul și sud-vestul rămân sub influența unei mase de aer cald, cu temperaturi care vor ajunge până la 34 de grade. Vântul va continua să fie mai intens în zonele montane și local în sud-vest, centru și est, iar dimineața vor exista condiții de ceață în depresiuni și pe văi.

Vremea de azi în România

Potrivi ANM, la nivelul întregii țări, vremea va fi în general frumoasă și mai stabilă decât în intervalul anterior. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, când pe arii restrânse la munte, în Transilvania, Moldova, Muntenia și izolat în Maramureș și Dobrogea vor apărea averse slabe, în general între 2 și 6 l/mp, însoțite pe alocuri de descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sud-vest, centru și est, unde rafalele vor atinge 45-55 km/h. În zona montană înaltă, rafalele vor depăși 80-90 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei, iar minimele vor coborî până la 5 grade în estul Transilvaniei și vor urca până la 21 de grade pe litoral.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, vremea va fi în general plăcută, cu alternanțe între soare și nori. Doar izolat sunt posibile averse slabe, mai ales în zonele de deal și de munte. Vântul va avea unele intensificări în Banat, iar temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, fără valori extreme.

Vremea în sudul și sud-estul țării

Muntenia și Dobrogea vor avea o zi caldă, cu temperaturi ridicate și cer variabil. După-amiaza și seara, în unele zone din Muntenia și izolat în Dobrogea sunt posibile ploi slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, iar atmosfera va rămâne plăcută pe litoral, unde nopțile vor fi mai calde decât în restul țării.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va fi cea mai fierbinte regiune a țării. Temperaturile vor urca până la 34 de grade, iar disconfortul termic se va resimți în orele amiezii. Cerul va fi variabil, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Vântul va avea unele intensificări locale, fără a schimba însă caracterul călduros al vremii.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova, vremea va fi în general frumoasă, dar după-amiaza vor apărea înnorări temporare și, pe arii restrânse, averse slabe însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu rafale care pot ajunge la 45-55 km/h în unele zone. Temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru sfârșitul lunii iulie.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Transilvania va avea una dintre cele mai răcoroase zile din țară, cu maxime care vor coborî până la 23 de grade în estul regiunii. După-amiaza sunt posibile ploi slabe, în special în apropierea munților. În Carpați, vântul va sufla puternic, iar pe creste rafalele vor depăși 80-90 km/h. Local pot apărea averse și descărcări electrice.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va fi caldă și agreabilă. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza sunt posibile înnorări trecătoare și ploi slabe izolate. Temperaturile minime vor rămâne ridicate, în jurul valorii de 21 de grade, ceea ce va face ca noaptea să fie una dintre cele mai calde din țară.

Vremea de azi în București

În București, vremea va fi călduroasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 31 de grade. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara pot apărea înnorări temporare, averse slabe, de 1-5 l/mp, și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Noaptea, temperatura va coborî la 16-17 grade, iar în zona preorășenească se pot înregistra aproximativ 14 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca : vreme plăcută, cu cer variabil și posibilitatea unor averse slabe spre după-amiază. Temperaturile vor fi cuprinse între aproximativ 12 și 26 de grade.

: vreme plăcută, cu cer variabil și posibilitatea unor averse slabe spre după-amiază. Temperaturile vor fi cuprinse între aproximativ 12 și 26 de grade. Timișoara: vreme predominant frumoasă, cu înnorări trecătoare și vânt moderat. Temperaturile vor varia între 16 și 31 de grade.

vreme predominant frumoasă, cu înnorări trecătoare și vânt moderat. Temperaturile vor varia între 16 și 31 de grade. Iași: vreme în general stabilă, cu posibile ploi slabe după-amiaza. Maxima va ajunge la 29 de grade, iar minima va fi de aproximativ 15 grade.

vreme în general stabilă, cu posibile ploi slabe după-amiaza. Maxima va ajunge la 29 de grade, iar minima va fi de aproximativ 15 grade. Craiova: una dintre cele mai călduroase zile din țară, cu temperaturi între 18 și 34 de grade și cer variabil.

una dintre cele mai călduroase zile din țară, cu temperaturi între 18 și 34 de grade și cer variabil. Constanța: vreme plăcută pe litoral, cu temperaturi cuprinse între 21 și 29 de grade, briză moderată și șanse reduse de ploaie.

vreme plăcută pe litoral, cu temperaturi cuprinse între 21 și 29 de grade, briză moderată și șanse reduse de ploaie. Brașov: vreme răcoroasă comparativ cu restul țării, cu înnorări temporare și posibile ploi slabe. Temperaturile vor varia între 10 și 24 de grade.

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