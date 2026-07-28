Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 28 iulie 2026. După furtuni vine căldura. Cum va fi vremea în București și în marile orașe ale țării

Prognoza meteo azi, 28 iulie 2026. După furtuni vine căldura. Cum va fi vremea în București și în marile orașe ale țării

De: Paul Hangerli 28/07/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 28 iulie 2026. După furtuni vine căldura. Cum va fi vremea în București și în marile orașe ale țării
Canicula este din nou aici, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

După episoadele de instabilitate din zilele precedente, vremea se ameliorează în cea mai mare parte a României. Ploile vor fi mult mai puține și vor apărea doar izolat, în special în zonele montane și în unele regiuni din centrul, estul și sudul țării. În schimb, sudul și sud-vestul rămân sub influența unei mase de aer cald, cu temperaturi care vor ajunge până la 34 de grade. Vântul va continua să fie mai intens în zonele montane și local în sud-vest, centru și est, iar dimineața vor exista condiții de ceață în depresiuni și pe văi.

Vremea de azi în România

Potrivi ANM, la nivelul întregii țări, vremea va fi în general frumoasă și mai stabilă decât în intervalul anterior. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, când pe arii restrânse la munte, în Transilvania, Moldova, Muntenia și izolat în Maramureș și Dobrogea vor apărea averse slabe, în general între 2 și 6 l/mp, însoțite pe alocuri de descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sud-vest, centru și est, unde rafalele vor atinge 45-55 km/h. În zona montană înaltă, rafalele vor depăși 80-90 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei, iar minimele vor coborî până la 5 grade în estul Transilvaniei și vor urca până la 21 de grade pe litoral.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, vremea va fi în general plăcută, cu alternanțe între soare și nori. Doar izolat sunt posibile averse slabe, mai ales în zonele de deal și de munte. Vântul va avea unele intensificări în Banat, iar temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, fără valori extreme.

Vremea în sudul și sud-estul țării

Muntenia și Dobrogea vor avea o zi caldă, cu temperaturi ridicate și cer variabil. După-amiaza și seara, în unele zone din Muntenia și izolat în Dobrogea sunt posibile ploi slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, iar atmosfera va rămâne plăcută pe litoral, unde nopțile vor fi mai calde decât în restul țării.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va fi cea mai fierbinte regiune a țării. Temperaturile vor urca până la 34 de grade, iar disconfortul termic se va resimți în orele amiezii. Cerul va fi variabil, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Vântul va avea unele intensificări locale, fără a schimba însă caracterul călduros al vremii.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova, vremea va fi în general frumoasă, dar după-amiaza vor apărea înnorări temporare și, pe arii restrânse, averse slabe însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu rafale care pot ajunge la 45-55 km/h în unele zone. Temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru sfârșitul lunii iulie.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Transilvania va avea una dintre cele mai răcoroase zile din țară, cu maxime care vor coborî până la 23 de grade în estul regiunii. După-amiaza sunt posibile ploi slabe, în special în apropierea munților. În Carpați, vântul va sufla puternic, iar pe creste rafalele vor depăși 80-90 km/h. Local pot apărea averse și descărcări electrice.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va fi caldă și agreabilă. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza sunt posibile înnorări trecătoare și ploi slabe izolate. Temperaturile minime vor rămâne ridicate, în jurul valorii de 21 de grade, ceea ce va face ca noaptea să fie una dintre cele mai calde din țară.

Vremea de azi în București

În București, vremea va fi călduroasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 31 de grade. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara pot apărea înnorări temporare, averse slabe, de 1-5 l/mp, și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Noaptea, temperatura va coborî la 16-17 grade, iar în zona preorășenească se pot înregistra aproximativ 14 grade.

Vremea în marile orașe

  • Cluj-Napoca: vreme plăcută, cu cer variabil și posibilitatea unor averse slabe spre după-amiază. Temperaturile vor fi cuprinse între aproximativ 12 și 26 de grade.
  • Timișoara: vreme predominant frumoasă, cu înnorări trecătoare și vânt moderat. Temperaturile vor varia între 16 și 31 de grade.
  • Iași: vreme în general stabilă, cu posibile ploi slabe după-amiaza. Maxima va ajunge la 29 de grade, iar minima va fi de aproximativ 15 grade.
  • Craiova: una dintre cele mai călduroase zile din țară, cu temperaturi între 18 și 34 de grade și cer variabil.
  • Constanța: vreme plăcută pe litoral, cu temperaturi cuprinse între 21 și 29 de grade, briză moderată și șanse reduse de ploaie.
  • Brașov: vreme răcoroasă comparativ cu restul țării, cu înnorări temporare și posibile ploi slabe. Temperaturile vor varia între 10 și 24 de grade.

CITEȘTE ȘI:  Experții avertizează: un El Niño record poate aduce secetă, inundații și temperaturi extreme

Plaja din Grecia unde turiștii riscă o amendă de 1000 de euro dacă pleacă acasă cu o piatră

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Monica Pop, avertisment pentru toți părinții: „Copilul poate părea că vede perfect și, totuși, să rămână cu handicap vizual pe viață”
Știri
Monica Pop, avertisment pentru toți părinții: „Copilul poate părea că vede perfect și, totuși, să rămână cu handicap…
Jurnalul secret al lui Anthony Fauci, făcut public. Ce a scris despre celebritate și atenția uriașă primită în pandemie
Știri
Jurnalul secret al lui Anthony Fauci, făcut public. Ce a scris despre celebritate și atenția uriașă primită în…
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
Mediafax
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
Ștefan Popescu: Ce îşi doreşte România la Marea Neagră?
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Ce îşi doreşte România la Marea Neagră?
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la euro digital: Luțu și soția Luminița, direct vizați!
Prosport.ro
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la...
Autostrada care va face uitată aglomerația de pe DN1 Sibiu - Brașov. Cum se lucrează pe șantierul A13 Sibiu - Făgăraș
Adevarul
Autostrada care va face uitată aglomerația de pe DN1 Sibiu - Brașov. Cum...
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a fost internat într-un spital de psihiatrie
Digi24
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de...
VEȘTI PROASTE pentru turiști! Virusul West Nile se răspândește în țări preferate de români
Mediafax
VEȘTI PROASTE pentru turiști! Virusul West Nile se răspândește în țări preferate de...
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport.ro
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Adela Popescu face zilnic 12.000 de pași, de 3 săptămâni. Ce îi arată acum cântarul
Click.ro
Adela Popescu face zilnic 12.000 de pași, de 3 săptămâni. Ce îi arată acum cântarul
Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și Ungariei”
Digi 24
Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și...
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă
Digi24
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
Promotor.ro
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
go4it.ro
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
Albert Einstein a greșit?! Un studiu răstoarnă tot ce știm!
Descopera.ro
Albert Einstein a greșit?! Un studiu răstoarnă tot ce știm!
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Ștefan Popescu: Ce îşi doreşte România la Marea Neagră?
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Ce îşi doreşte România la Marea Neagră?
Tags:
ULTIMA ORĂ
Monica Pop, avertisment pentru toți părinții: „Copilul poate părea că vede perfect și, totuși, ...
Monica Pop, avertisment pentru toți părinții: „Copilul poate părea că vede perfect și, totuși, să rămână cu handicap vizual pe viață”
Jurnalul secret al lui Anthony Fauci, făcut public. Ce a scris despre celebritate și atenția uriașă ...
Jurnalul secret al lui Anthony Fauci, făcut public. Ce a scris despre celebritate și atenția uriașă primită în pandemie
O femeie de afaceri din Ilfov, condamnată la 22 de ani de închisoare după ce și-a ucis mama. Crima ...
O femeie de afaceri din Ilfov, condamnată la 22 de ani de închisoare după ce și-a ucis mama. Crima a avut loc în urmă cu 15 ani
Carly Simon, mărturisire tulburătoare despre sănătatea sa. Artista spune că a fost diagnosticată ...
Carly Simon, mărturisire tulburătoare despre sănătatea sa. Artista spune că a fost diagnosticată cu Parkinson și cancer în același timp
Schimbare în grila PRO TV. Cu ce va fi înlocuit serialul Leyla
Schimbare în grila PRO TV. Cu ce va fi înlocuit serialul Leyla
Valentina Savițka, șefa comunicațiilor din spionajul ucrainean, a murit după un atac rusesc cu rachete
Valentina Savițka, șefa comunicațiilor din spionajul ucrainean, a murit după un atac rusesc cu rachete
Vezi toate știrile