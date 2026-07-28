Femeia cu care a fost surprins Andrei Rotaru, după despărțirea de Cristina. Ea îl sprijină necondiționat pe fostul concurent de la Insula Iubirii

Andrei Rotaru este o apariție indiferent unde și alături de cine se află. După ce a fost dat dispărut de Cristina, a reapărut în peisaj și apoi părăsit de fosta lui soție definitiv, fostul concurent de la Insula Iubirii a apărut într-o nouă ipostază. Nu era singur, ci însoțit de o femeie apropiată lui, iar cele mai recente imagini cu el demonstrează că încearcă să se remonteze după ce fosta parteneră a decis să încheie definitiv legătura cu el. Iată ce a făcut, dar și cine îi este alături în această perioadă dificilă. CANCAN.RO are imagini exclusive cu el și femeia care îi este alături.

Se spune că un necaz nu vine niciodată singur, iar Andrei Rotaru este exemplul viu că viața te poate lovi din mai multe direcții. După ce și-a făcut-o cu mâna lui și a îndepărtat-o definitiv pe Cristina din viața lui, acum fostul concurent de la Insula Iubirii pare că se consolează alături de o altă femeie apropiată. Așa cum știm, în urmă cu ceva vreme, Andrei Rotaru și Cristina Petre s-au revăzut la filmările noii emisiune de la Antena despre care vă relatam aici.

Andrei Rotaru surprins alături de femeia care a rămas cea mai importantă în viața lui

Pe adresa de pont@cancan.ro au sosit imagini cu Andrei Rotaru de la Brașov, acolo unde s-a mutat după despărțirea de Cristina. Fostul concurent de la Insula Iubirii a dezvăluit că a făcut acest pas pentru a începe o nouă etapă a vieții sale și a se îndepărta de locurile care îi aminteau de fosta lui soție. Bărbatul nu se afla însă singur, ci alături de el era mama lui, femeia care i-a fost mereu alături încă de la începutul relației cu Cristina care s-a petrecut, așa cum știm, pe platourile de filmare de la „Mireasa pentru fiul meu”.

Îmbrăcat într-o ținută sport, cu pantaloni trei sferturi roz prăfuit, un hanorac negru, adidași în picioare și o pereche de șosete albe, Andrei Rotaru părea destul de nedumerit. El și mama lui păreau să caute o adresă pe care nu o găseau inițal. Se opresc la un moment dat la o intersecție și se uită nedumeriți, femeia în telefon, el împrejur. Nu ne miră că Andrei e nedumerit la intersecții, căci ne-am obișnuit cu stilul său debusolat la cotituri sau bifurcații în viața, ci mai degrabă faptul că la un moment dat îi arată mamei sale drumul. Cei doi se îndreaptă apoi rapid către destinație, semn că deja se aflau în întârziere.

În urmă cu trei luni, o imagine cu Andrei Rotaru a stârnit numeroase controverse. Bărbatul fusese dat dispărut de Cristina după ce aceștia s-au întors dintr-o vacanță în Bali, iar la scurt timp a fost fotografiat de CANCAN.RO pe o bancă, netuns, îmbrăcat alandala și cu ochii în telefon. Trăgea din țigară, era debusolat și părea că duce o luptă interioară serioasă. Andrei a pășit în competiție alături de soția lui, Cristina, iar totul părea roz. Erau un cuplu solid care părea că o să treacă peste testul suprem, dar Andrei Rotaru a căzut în ispită și a fost cucerit de Diandra. În acele momente, telespectatorii au început să îi transmită multe mesaje urâte și gânduri negative. Poate și această experiență din Thailanda l-a afectat și l-a adus în punctul în care este astăzi.

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