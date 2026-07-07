Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 17 + 5 = 6

Dacă ești în căutarea unei provocări care să îți testeze atenția și logica, pe CANCAN.RO ai ajuns în locul potrivit. Deși ecuația pare banală la prima vedere, rezolvarea ei nu este deloc atât de evidentă. Mulți se grăbesc să răspundă și ajung să greșească.

Regula este cât se poate de simplă. Ai voie să muți un singur băț de chibrit pentru ca ecuația să devină corectă. Sună ușor. Însă doar cei care observă fiecare detaliu și gândesc dincolo de prima impresie reușesc să găsească soluția în timp scurt. Tu poți descoperi răspunsul?

Testele de inteligență au fost dezvoltate la începutul secolului trecut de psihologul francez Alfred Binet. El considera că rezultatele obținute reflectă mai degrabă nivelul de pregătire și exercițiul intelectual decât potențialul unei persoane. În opinia sa, dificultatea de a rezolva o provocare nu înseamnă lipsă de inteligență, ci indică faptul că anumite abilități pot fi îmbunătățite prin practică și învățare.

Astăzi, astfel de provocări sunt extrem de populare și apar în numeroase variante, de la iluzii optice și puzzle-uri logice până la șiruri de numere și exerciții matematice. Ecuația de față face parte din această categorie și îți pune la încercare atenția și gândirea logică. Analizează cu grijă fiecare detaliu și încearcă să găsești soluția mutând un singur băț de chibrit.

Test IQ: Mutați un singur chibrit

În psihologie, evaluarea inteligenței se realizează cu ajutorul unor teste special concepute pentru a măsura diferite abilități cognitive. Rezultatele sunt, în general, încadrate în mai multe niveluri, precum inteligență sub medie, medie sau peste medie, în funcție de scorul obținut.

Pe lângă rolul lor în procesul de evaluare psihologică, astfel de exerciții sunt folosite și pentru stimularea gândirii logice, a atenției și a capacității de rezolvare a problemelor. Specialiștii susțin că, mai ales în cazul copiilor, rezolvarea constantă a unor provocări de acest tip poate sprijini dezvoltarea unor importante abilități cognitive.

Provocarea de astăzi este dedicată celor care vor să își pună la încercare spiritul de observație și gândirea logică. Deși ecuația pare ușor de rezolvat la prima vedere, găsirea răspunsului corect necesită concentrare, atenție la fiecare detaliu și capacitatea de a privi problema dintr-o perspectivă diferită.

Rezolvare: Așadar, 17+5=6 este greșit, iar pentru a corecta egalitatea trebuie să mutați bățul de chibrit așezat orizontal, care formează cifra 7, în fața cifrei, astfel încât să devină 1, iar bățul mutat să reprezinte semnul ecuației de împărțire. În acest fel, veți obține 1/1 +5=6. Priviți ecuația mai jos, scrisă din bețe de chibrit, pentru a înțelege mai bine!

Felicitări tuturor celor care au găsit soluția înainte de a vedea rezolvarea! Dacă nu ai reușit din prima încercare, nu este un motiv de descurajare. Astfel de provocări necesită atenție, răbdare și exercițiu. Cu cât rezolvi mai multe puzzle-uri de logică, cu atât îți vei dezvolta mai bine capacitatea de analiză.

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