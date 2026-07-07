Acasă » Știri » Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 17 + 5 = 6

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 17 + 5 = 6

De: Elisa Tîrgovățu 07/07/2026 | 16:39
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 17 + 5 = 6
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 17 + 5 = 6
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Dacă ești în căutarea unei provocări care să îți testeze atenția și logica, pe CANCAN.RO ai ajuns în locul potrivit. Deși ecuația pare banală la prima vedere, rezolvarea ei nu este deloc atât de evidentă. Mulți se grăbesc să răspundă și ajung să greșească.

Regula este cât se poate de simplă. Ai voie să muți un singur băț de chibrit pentru ca ecuația să devină corectă. Sună ușor. Însă doar cei care observă fiecare detaliu și gândesc dincolo de prima impresie reușesc să găsească soluția în timp scurt. Tu poți descoperi răspunsul?

Testele de inteligență au fost dezvoltate la începutul secolului trecut de psihologul francez Alfred Binet. El considera că rezultatele obținute reflectă mai degrabă nivelul de pregătire și exercițiul intelectual decât potențialul unei persoane. În opinia sa, dificultatea de a rezolva o provocare nu înseamnă lipsă de inteligență, ci indică faptul că anumite abilități pot fi îmbunătățite prin practică și învățare.

Astăzi, astfel de provocări sunt extrem de populare și apar în numeroase variante, de la iluzii optice și puzzle-uri logice până la șiruri de numere și exerciții matematice. Ecuația de față face parte din această categorie și îți pune la încercare atenția și gândirea logică. Analizează cu grijă fiecare detaliu și încearcă să găsești soluția mutând un singur băț de chibrit.

Test IQ: Mutați un singur chibrit

În psihologie, evaluarea inteligenței se realizează cu ajutorul unor teste special concepute pentru a măsura diferite abilități cognitive. Rezultatele sunt, în general, încadrate în mai multe niveluri, precum inteligență sub medie, medie sau peste medie, în funcție de scorul obținut.

Pe lângă rolul lor în procesul de evaluare psihologică, astfel de exerciții sunt folosite și pentru stimularea gândirii logice, a atenției și a capacității de rezolvare a problemelor. Specialiștii susțin că, mai ales în cazul copiilor, rezolvarea constantă a unor provocări de acest tip poate sprijini dezvoltarea unor importante abilități cognitive.

Provocarea de astăzi este dedicată celor care vor să își pună la încercare spiritul de observație și gândirea logică. Deși ecuația pare ușor de rezolvat la prima vedere, găsirea răspunsului corect necesită concentrare, atenție la fiecare detaliu și capacitatea de a privi problema dintr-o perspectivă diferită.

Rezolvare: Așadar, 17+5=6 este greșit, iar pentru a corecta egalitatea trebuie să mutați bățul de chibrit așezat orizontal, care formează cifra 7, în fața cifrei, astfel încât să devină 1, iar bățul mutat să reprezinte semnul ecuației de împărțire. În acest fel, veți obține 1/1 +5=6. Priviți ecuația mai jos, scrisă din bețe de chibrit, pentru a înțelege mai bine!

Felicitări tuturor celor care au găsit soluția înainte de a vedea rezolvarea! Dacă nu ai reușit din prima încercare, nu este un motiv de descurajare. Astfel de provocări necesită atenție, răbdare și exercițiu. Cu cât rezolvi mai multe puzzle-uri de logică, cu atât îți vei dezvolta mai bine capacitatea de analiză.

CITEȘTE ȘI: TEST IQ | În cel mult 17 secunde, identificați 3 diferențe între pisica din dreapta și cea din stânga!

Iluzie optică geometrică | Ești un geniu dacă poți identifica obiectul ascuns în această imagine

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodia care are parte de o revelație, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Un detaliu aparent nesemnificativ poate schimba direcția”
Știri
Zodia care are parte de o revelație, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Un detaliu aparent nesemnificativ poate schimba direcția”
„Fraților, ăștia au tăiat micul pe din două!”. Câți lei a plătit un turist pentru 5 jumătăți de mic, la preț de mici întregi, într-un restaurant din Rarău
Știri
„Fraților, ăștia au tăiat micul pe din două!”. Câți lei a plătit un turist pentru 5 jumătăți de…
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
Mediafax
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
Sondaj Gândul. Dacă duminica viitoare ar avea loc Alegeri Prezidențiale Anticipate, cu ce candidat ați vota? Alege direct pe site
Gandul.ro
Sondaj Gândul. Dacă duminica viitoare ar avea loc Alegeri Prezidențiale Anticipate, cu ce...
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut...
Victoraș Micula, smerit la o mănăstire din Oradea: „Am dus cu roaba bolovani. Munca m-a făcut să îmi schimb valorile”
Adevarul
Victoraș Micula, smerit la o mănăstire din Oradea: „Am dus cu roaba bolovani....
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa Albă, lobby până în Elveția
Digi24
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa...
Cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026
Mediafax
Cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026
Parteneri
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ea e Rontzi, nepoata de 10 pe linie, la Bac, a lui Mircea Badea! Ce medie a obținut fiul lui Dan Helciug: „Pe munca lui, fără meditații!”
Click.ro
Ea e Rontzi, nepoata de 10 pe linie, la Bac, a lui Mircea Badea! Ce...
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim Ermolaev a fost găsită moartă în apropiere de Kiev
Digi 24
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim Ermolaev a...
Cum ajungi mai repede la Beach Please: cu trenul sau cu mașina? Ruta cea mai rapidă
Promotor.ro
Cum ajungi mai repede la Beach Please: cu trenul sau cu mașina? Ruta cea mai rapidă
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-a „pocnit” soția cu un pui congelat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-a „pocnit” soția cu un pui congelat
S-a uitat pe camera litierei pisicii când iubita era în baie. Un gest a distrus relația
go4it.ro
S-a uitat pe camera litierei pisicii când iubita era în baie. Un gest a distrus...
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Descopera.ro
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Go4Games
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Sondaj Gândul. Dacă duminica viitoare ar avea loc Alegeri Prezidențiale Anticipate, cu ce candidat ați vota? Alege direct pe site
Gandul.ro
Sondaj Gândul. Dacă duminica viitoare ar avea loc Alegeri Prezidențiale Anticipate, cu ce candidat ați...
Tags:
ULTIMA ORĂ
BANC | O solicitantă, la o agenție matrimonială
BANC | O solicitantă, la o agenție matrimonială
Zodia care are parte de o revelație, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Un detaliu aparent ...
Zodia care are parte de o revelație, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Un detaliu aparent nesemnificativ poate schimba direcția”
„Fraților, ăștia au tăiat micul pe din două!”. Câți lei a plătit un turist pentru ...
„Fraților, ăștia au tăiat micul pe din două!”. Câți lei a plătit un turist pentru 5 jumătăți de mic, la preț de mici întregi, într-un restaurant din Rarău
Cum arată apartamentul în care Cabral și noua iubită și-au continuat seara. După ce s-au încins ...
Cum arată apartamentul în care Cabral și noua iubită și-au continuat seara. După ce s-au încins în LOFT, porumbeii au mers la un after-party în doi
BANCUL ZILEI | „Iubi, să știi că am spart oglinda laterală”
BANCUL ZILEI | „Iubi, să știi că am spart oglinda laterală”
Caz rarisim în București. Un elev de la Liceul „Lucian Blaga” a picat BAC-ul, deși a luat ...
Caz rarisim în București. Un elev de la Liceul „Lucian Blaga” a picat BAC-ul, deși a luat 8 la biologie și 7.25 la română
Vezi toate știrile