Victor Micula evită închisoarea. Condamnare cu suspendare și muncă în folosul comunității

De: Elisa Tîrgovățu 26/03/2026 | 17:02
Victor Micula / Sursa foto: Social media

Victor Micula, fiul miliardarului Viorel Micula, a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare și la 120 de zile de muncă în folosul comunității. El poate efectua pedeapsa fie la Primăria Oradea, fie la Mănăstirea Sfintei Cruci din județul Bihor. Sentința a fost pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia. În primă instanță, Tribunalul Bihor îl condamnase la 3 ani și o lună de închisoare cu executare.

Procesul a fost strămutat la Alba Iulia în noiembrie anul trecut, ca urmare a unei decizii a Înalta Curte de Casație și Justiție, la cererea lui Victor Micula, potrivit informațiilor publicate de G4Media.ro. Acesta fusese trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor alături de patru agenți de poliție. Ancheta a fost realizată de Direcția Generală Anticorupție (DGA) Bihor.

Micula, acuzat că ar fi accesat ilegal baze de date

Anchetatorii au scos la iveală că Victor Micula, împreună cu polițiștii din anturajul său, ar fi transformat sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne într-un „motor de căutare personal”. Concret, el ar fi accesat ilegal baze de date pentru a obține informații despre persoane, vehicule, identități sau situații care nu îi erau destinate.

Mai mult, polițiștii nu doar că îi furnizau informațiile, ci îi permiteau și acces direct la terminale. Astfel, l-au lăsat să caute singur datele în aplicațiile instituției. Unele surse arată că unii dintre oamenii legii l-ar fi scutit chiar de sancțiuni contravenționale.

Prin această decizie, Curtea de Apel Alba Iulia a ales o soluție mai favorabilă pentru inculpat. Prin urmare, a înlocuit pedeapsa cu executare cu una cu suspendare. Totodată, a menținut măsuri complementare menite să sancționeze fapta și să contribuie la reintegrarea sa socială.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Trucul simplu care îți ridică prețul apartamentului cu până la 25%! Costă doar câteva mii de lei
Trucul simplu care îți ridică prețul apartamentului cu până la 25%! Costă doar câteva mii de lei
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 27 martie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 27 martie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 martie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 martie, de la ora 15.00
Câți bani pierzi, de fapt, dacă mergi zilnic cu mașina în București. Diferența e uriașă
Câți bani pierzi, de fapt, dacă mergi zilnic cu mașina în București. Diferența e uriașă
Cerere inedită în căsătorie. Un român și-a cerut iubita de soție chiar la Istanbul, înaintea ...
Cerere inedită în căsătorie. Un român și-a cerut iubita de soție chiar la Istanbul, înaintea meciului Turcia-România
Orașul din Europa sufocat de turiști! 6,5 milioane de vizitatori și doar 40.000 de localnici
Orașul din Europa sufocat de turiști! 6,5 milioane de vizitatori și doar 40.000 de localnici
Vezi toate știrile