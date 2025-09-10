Victor Micula, condamnat la 3 ani și o lună de închisoare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice

Tribunalul Bihor a pronunțat astăzi, 10 septembrie, o hotărâre care îl plasează pe Victor Micula, fiul cunoscutului om de afaceri Viorel Micula, în centrul unui nou scandal public. Instanța a decis condamnarea acestuia la o pedeapsă de 3 ani și o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale Ministerului Afacerilor Interne, dar și pentru alte fapte legate de infracțiuni informatice. În același dosar, trei dintre polițiștii care i-au oferit sprijin au primit, de asemenea, pedepse privative de libertate.

Decizia vine după o anchetă declanșată în urma unei sesizări din oficiu formulate de către Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Bihor. În cadrul investigațiilor, au ieșit la iveală informații surprinzătoare, care au conturat imaginea unui sistem vulnerabil la abuzuri și la influența unor persoane cu putere financiară. Documentele din dosar arată că patru polițiști au devenit părți active în acțiunile ilegale desfășurate de Victor Micula, sprijinindu-l direct în obținerea unor date confidențiale.

Victor Micula a fost condamnată la închisoare!

Conform probatoriului, accesările ilegale ale bazelor de date ale MAI au vizat informații care ar fi trebuit să rămână strict în circuitul instituțional. Folosirea acestora în afara cadrului legal nu doar că a pus în pericol integritatea sistemului informatic, dar a demonstrat și o colaborare nepermisă între reprezentanți ai autorităților și un cetățean aflat în afara structurilor statului. Acest tip de asociere este deosebit de grav într-un context în care securitatea cibernetică și protecția datelor sunt teme majore atât la nivel național, cât și european.

În paralel cu procesul penal, imaginea lui Victor Micula rămâne puternic asociată cu excesele și opulența. Fiul magnatului Viorel Micula s-a remarcat în repetate rânduri prin afișarea unui stil de viață extravagant, ilustrat prin călătorii cu avionul personal, automobile de lux și demonstrații publice ale averii deținută.

Un episod recent, devenit viral pe rețelele de socializare, l-a surprins într-un avion privat, savurând un platou tradițional cu șuncă, ceapă, brânză și roșii, în contrast cu așteptările legate de meniuri sofisticate servite la înălțime. Această imagine simbolizează o combinație între extravaganță și atașamentul pentru obiceiuri simple, dar, în același timp, contribuie la crearea unui portret controversat.

