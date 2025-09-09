Femicidul ar putea fi considerat omor calificat, potrivit unei propuneri a Ministerul Justiției. Ce pedeapsă se va acorda

Ministerul Justiției propune pedepse mai aspre pentru cazurile de femicid din România. De la începutul acestui an, 39 de femei au fost ucise în țară. Dacă măsurile vor fi aprobate, agresorii ar putea sta în spatele gratiilor de la 15 la 25 de ani.

Ministerul Justiției își propune să introducă în legislație noțiunea de femicid, recunoscând uciderea femeilor din motive de gen drept o crimă distinctă, care se pedepsește mai aspru decât omorul obișnuit. În primele 6 luni ale acestui an, 39 de femei au fost omorâte în România și au fost înregistrate 61.000 de cazuri de violență domestică.

Ministerul Justiției propune pedepse mai aspre pentru femicid

”Femicidul înseamnă uciderea intenționată a femeilor și a fetelor pe motive de gen. Este cea mai gravă manifestare a violenței bazate pe gen. Violența împotriva femeilor și fetelor este una dintre cele mai răspândite și sistematice încălcări ale drepturilor omului la nivel grobal”, conform Institutului European pentru Egalitatea de Gen (AIGE).

O astfel de soluție poate consta în instituirea în cuprinsul infracțiunii de omor calificat a unei circumstanțe agravante speciale constând în suprimarea vieții unei persoane pentru motive legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel.

În aceste cazuri, fapta ar urma să constituie infracțiunea de omor calificat pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă alternativ cu pedeapsa cu închisoarea de la 15 la 25 de ani.

”Având în vedere preocuparea generată în spaţiul public de săvârşirea unor infracţiuni contra vieţii, în special ca urmare a receptării, la nivelul societăţii, a unei poziţii vulnerabile a anumitor categorii de persoane; luând în considerare, de asemenea, îngrijorarea exprimată inclusiv de către Parlamentul României în această privinţă, în calitatea sa de organ reprezentativ suprem al poporului român;

constatând existenţa în cadrul mai multor legislaţii naţionale a unor soluţii legislative care se îndepărtează, în cazul infracţiunilor contra vieţii, de soluţia tradiţională a unei reglementări generale/ egalitare şi se orientează uneori – ca răspuns la diferitele situaţii particulare – către o reglementare mai specifică;

pornind de la dispoziţiile în vigoare ale Codului penal care incriminează faptele de omor – Ministerul Justiţiei – în considerarea angajamentului său constant în evaluarea şi, dacă este cazul, îmbunătăţirea soluţiilor legislative menite să asigure protecţia valorilor sociale protejate de dispoziţiile Codului penal – va iniţia consultări cu toţi actorii relevanţi astfel încât să decidă dacă sunt necesare intervenţii legislative asupra respectivelor dispoziţii ale Codului penal şi, dacă o astfel de necesitate va fi stabilită, să identifice soluţiile optime de reglementare, apte să contribuie suplimentar la realizarea acestui deziderat”, se arată în comunicatul Ministerului Justiției.

