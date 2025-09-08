Ultimele clipe din viața Irynei, ucraineanca înjunghiată mortal în tren. Ce a făcut criminalul după gestul extrem

Un caz șocant a cutremurat întreaga lume! Iryna Zarutska, o tânără ucraineancă în vârstă de doar 23 de ani, a fost înjunghiată în plină zi de un individ în vârstă de 34 de ani. Iată ce s-a întâmplat!

Iryna Zarutska fugise din Ucraina din cauza războiului și a ales să își reconstruiască viața în America. Nu se aștepta la ceea ce avea să i se întâmple.

Iryna Zarutska, ucisă cu sânge rece

Videoclipul cutremurător în care tânăra este atacată a făcut înconjurul internetului. Iryna se întorcea de la muncă și s-a așezat în tren în fața celui care avea să o atace fără niciun motiv.

La doar patru minute după ce tânăra s-a așezat, Decarlos Brown Jr., individul în vârstă de 34 de ani care se afla în spatele ei, a scos un briceag și a înjunghiat-o de trei ori, inclusiv în gât, potrivit New York Post.

Victima și-a pus mâna la gât imediat și s-a prăbușit pe scaun. Iryna a fost declarată decedată la fața locului.

Momentul halucinant continuă cu individul care o ia la pas prin vagon de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, se dezbracă de hanorac și așteaptă lângă uși. Pasagerii au observat urmele de sânge de pe el și s-au speriat.

Potrivit poliției, Brown a coborât la următoarea stație, acolo unde ulterior a fost găsit un briceag pe peron. Individul a fost tratat la spital pentru că avea o tăietură pe mână, iar mai apoi a fost reținut sub acuzația de crimă.

Decarlos Brown Jr. are la activ o serie de arestări începând din anul 2011. Printre cazurile sale anterioare se regăsesc furt, jaf cu armă periculoasă și amenințări.

