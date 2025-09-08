Acasă » Știri » BREAKING | Ștefan, un tânăr de doar 21 de ani, a murit într-un accident rutier cumplit. Iubita lui însărcinată se află în stare critică la spital

BREAKING | Ștefan, un tânăr de doar 21 de ani, a murit într-un accident rutier cumplit. Iubita lui însărcinată se află în stare critică la spital

De: Irina Rasoveanu 08/09/2025 | 10:37
BREAKING | Ștefan, un tânăr de doar 21 de ani, a murit într-un accident rutier cumplit. Iubita lui însărcinată se află în stare critică la spital
Cecilia și Ștefan sunt tinerii implicați în accidentul din Iași/ Sursa foto: Facebook

Tragedie fără margini pentru o familie din Iași! Un șofer de autoutilitară, în vârstă de 69 de ani, a izbit violent o căruță în care se aflau Cecilia, de 18 ani, iubitul ei, Ștefan, de 21 de ani și alți doi bărbați, printre care tatăl tânărului. Acesta și fiul lui au murit, iar nora însărcinată a ajuns de urgență la spital și se luptă să trăiască.

Vineri seara, 5 septembrie 2025, în jurul orei 20:25, un accident cumplit a avut loc între localitățile Scânteia și Grajduri din județul Iași. Ștefan, un tânăr de 21 de ani, și-a pierdut viața, iar iubita lui se află în stare critică la spital. Cei doi urmau să devină părinți și aveau planuri mari împreună. Din nefericire, totul s-a năruit într-o secundă.

Ce au transmis autoritățile despre accidentul în care au fost implicați Ștefan și Cecilia

O întreagă familie a fost distrusă în urma unui accident teribil. Un bărbat și fiul său, în vârstă de 21 de ani, și-au pierdut viața, după ce o autoutilitară a izbit violent căruța în care se aflau. Alături de ei, mai erau un bărbat care a scăpat cu viață și Cecilia, în vârstă de 18 ani. Tânăra este însărcinată și se află în stare critică la spital.

Cecilia și Ștefan/ Sursa foto: Facebook

Cei patru se întorceau acasă după o zi de muncă. Nu mai aveau mult până la destinație, însă nu au mai apucat să ajungă. Potrivit primelor informații, șoferul autoutilitarei, în vârstă de 69 de ani, a efectuat o depășire regulamentară.

Cum să pregătești suc de roșii fără conservanți pentru iarnă. Gina Bradea dezvăluie secretul pentru un preparat fără E-uri
Cum să pregătești suc de roșii fără conservanți pentru iarnă. Gina Bradea dezvăluie...
Cele 3 zodii protejate de Sfânta Maria Mică. Norcul va fi de partea lor, din 8 septembrie 2025
Cele 3 zodii protejate de Sfânta Maria Mică. Norcul va fi de partea...

Căruța în care se aflau Cecilia și Ștefan nu ar fi fost semnalizată corespunzător pe timp de noapte, astfel vina i-ar aparține căruțașului. Conducătorul auto a observat-o prea târziu și nu a mai reușit să evite impactul.

„În seara zilei de 5 septembrie a.c., în jurul orei 20:25, poliția a fost sesizată prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DJ 248, între comunele Grajduri și Scânteia. Din primele verificări a rezultat faptul că o autoutilitară, condusă de un bărbat, de 69 de ani, ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo, în care se aflau patru persoane (trei bărbați și o femeie). Acestea au suferit traumatisme, două dintre ele fiind inconștiente, iar conducătorul autoutilitarei ar fi rămas încarcerat. La fața locului au intervenit polițiștii, echipaje medicale și pompieri din cadrul ISU Iași. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, a transmis IPJ Iași.

Citește și: Cristi, tânărul mort în accidentul de la Budeasa, se căsătorise în urmă cu o săptămână. O altă tragedie s-a produs în familia lui, chiar înainte de nuntă

