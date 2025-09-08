Cristi, tânărul mort în accidentul de la Budeasa, se căsătorise în urmă cu o săptămână. O altă tragedie s-a produs în familia lui, chiar înainte de nuntă

Tragedie fără margini în comuna Budeasa, județul Argeș! Doi tineri, de 21 și 23 de ani, și-au pierdut viața într-un accident cumplit. Adelin, unul dintre ei, a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens şi s-a izbit frontal de maşina lui Cristi. Acesta din urmă tocmai se căsătorise de o săptămână. Mai mult decât atât, familia lui mai trecuse printr-o dramă.

Duminică dimineața, 7 septembrie 2025, un accident cumplit a avut loc în apropiere de Pitești. Potrivit imaginilor surprinse pe o cameră de supraveghere, Adelin, șoferul care a provocat tragedia, a intrat cu viteză foarte mare într-o curbă. Martorii au relatat același lucru. Cristian, celălalt tânăr, nu a mai avut timp să evite nenorocirea. A apucat doar să frâneze puţin şi să claxoneze puternic, iar apoi a avut loc impactul.

„Din verificările preliminare, efectuate de polițiștii Biroului Rutier Pitești, s-a stabilit că un tânăr de 23 de ani, din Pitești, care conducea un autoturism pe DJ 703K, pe raza comunei Budeasa, având direcția de deplasare Pitești spre Budeasa, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul vitezei excesive, pe o porțiune de drum în curbă, a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa din sensul opus, condus de un tânăr de 21 de ani, din Budeasa. În urma impactului, ambii conducători auto au suferit leziuni, în urma cărora a survenit decesul acestora. De asemenea, o tânără de 21 de ani, din Pitești, pasageră dreapta față în primul autoturism, a suferit leziuni, fiind transportată la spital pentru investigații medicale”, a transmis IPJ Argeș.

Cristi se căsătorise recent, iar familia lui trecuse printr-o altă dramă

Cristian Mușat, tânărul de 21 de ani, era student la Facultatea de Medicină din cadrul Universității din Craiova. În dimineața tragediei, acesta se îndrepta către școală pentru a susține un examen. Apropiații au doar cuvinte de laudă la adresa sa. Adrian Dumitru, cunoscut în mediul online drept Adrian Elicopter, îi era prieten și a ținut să transmită un mesaj emoționat.

„Cristian era o persoană de milioane care nu a greşit cu nimic, niciodată, nimănui. Era un om foarte empatic. […] E mare păcat că fix persoanele ca el ajung în faţa teribiliştilor şi se întâmplă să moară nevinovaţi”, a spus Adrian Dumitru.

În urmă cu o săptămână, Cristi se căsătorise și era fericit alături de aleasa inimii sale. Familia lui a fost greu încercată. Cu mai puțin de o lună înainte de nuntă, tatăl său s-a stins din viață din cauza unei boli incurabile.

Fratele lui Cristi este distrus de durere. Tânărul lucrează ca pompier în Argeș și a aflat despre accident de la colegii lui aflați în teren. Potrivit martorilor, tânărul a venit imediat la locul unde s-a produs tragedia.

„Băiatul acesta îl cunoșteam (n.r. pe Cristi), așa, pe tatăl și pe mama lui. Era student la Medicină și a avut nunta acum o săptămână. Și tatăl lui a murit acum vreo 2-3 săptămâni, înainte de nuntă. A fost bolnav. A avut o boală incurabilă. Mai are un frate, care am înțeles că era de serviciu la Pompieri. A venit aici, l-am auzit strigând: ‘E fratele meu, e fratele meu!’. Foarte tragic”, a declarat unul dintre localnicii prezenți la fața locului, potrivit epitesti.ro.

