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El este Mihai, românul de 35 de ani care a fost ucis în Italia. L-a atacat în fața unui bar

De: Alina Drăgan 26/06/2026 | 15:26
El este Mihai, românul de 35 de ani care a fost ucis în Italia. L-a atacat în fața unui bar
El este Mihai, românul de 35 de ani ce a fost ucis în Italia /Foto: Facebook
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Tragedie românească în Italia! Mihai, un român în vârstă de 35 de ani, a fost ucis în fața unui local din Roma. Bărbatul era la masă cu alți doi cunoscuți, iar o ceartă a izbucnit între ei. În scurt timp totul a degenerat, iar unul dintre conaționali l-a atacat pe Mihai. Din păcate, acesta nu a mai avut nicio șansă. Cum s-a întâmplat totul?

Crima a avut loc joi, 25 iunie, în fața unui local din Ostia Antica, un cartier din Roma. Mihai avea 35 de ani și era originar din comuna Vânători, Iași. Acesta se afla de ceva timp în Italia și era un client fidel al localului. În seara fatidică, Mihai venise la restaurant alături de alți doi conaționali.

Cei trei s-au așezat în zona meselor exterioare ale localului, iar martorii spun că aceștia păreau prieteni. Două dintre cele trei persoane, printre care și victima, erau clienți obișnuiți ai localului, în timp ce al treilea nu era un personaj cunoscut în zonă. Conform datelor din dosar, „agresorul era singurul chip necunoscut din local”, iar cei trei stăteau „inițial liniștiți la mesele exterioare”.

El este Mihai, românul de 35 de ani ce a fost ucis în Italia

La un moment dat, între Mihai și bărbatul necunoscut a început o ceartă. După mai multe insulte, grupul s-a ridicat de la masă și s-a îndreptat către ieșire din local. La scurt timp, criminalul a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe Mihai o singură dată, în coapsa dreaptă.

Din păcate, lovitura puternică i-a secționat artera femurală pe loc, iar Mihai a început să sângereze puternic și s-a prăbușit pe stradă. Agresorul a fugit, lăsându-l pe român într-o baltă de sânge. Trecătorii au sesizat cele întâmplate și au dat alarma.

Atunci când echipajele de salvare au ajuns la fața locului, victima era în stare foarte gravă, pierderea mare de sânge fiind agravată de „lipsa acordării de ajutor din partea agresorului necunoscut”. Cadrele medicale au început manevrele de resuscitare, iar Mihai a fost transportat de urgență la spitalul Grassi din Ostia.

Însă, din păcate, eforturile medicilor au fost în zadar, iar românul s-a stins din viață la scurt timp după internare. Moartea lui Mihai a fost provocată de pierderea masivă de sânge provocată de tăierea arterei femurale.

 

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