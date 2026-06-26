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O româncă stabilită în Marea Britanie, acuzată că a ucis doi bărbați. Au fost înregistrate și alte victime ale femeii

De: Denisa Crăciun 26/06/2026 | 14:27
O româncă stabilită în Marea Britanie, acuzată că a ucis doi bărbați. Au fost înregistrate și alte victime ale femeii
Româncă anchetată pentru omor/ sursa foto: Thames Valley Police-Facebook
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O româncă stabilită în Marea Britanie este anchetată pentru omor. Aceasta era prezentată drept escortă, iar apoi le administra substanțe interzise bărbaților. Ea acționa împreună cu iubitul ei pentru a jefui victimele. 

Un caz șocant vizează o româncă. Femeia în vârstă de 31 de ani este anchetată în Marea Britanie pentru că a ucis doi bărbați. Ea acționa împreună cu un alt bărbat, partenerul ei de viață. Cei doi au pus la cale un plan bine stabilit: era prezentată drept escortă pe platforme dedicate serviciilor sexuale, iar atunci când se întâlnea cu bărbații le administra substanțe interzise. Scopul principal era să îi jefuiască pe bărbați. Totul s-a întâmplat în urmă cu mai mult timp, însă cazul a fost redeschis după ce o altă victimă a murit.

O româncă este cercetată pentru omor

Adina Mihai este anchetată în acest moment pentru omor. Ea și iubitul ei, Mădălin Dumitru, în vârstă de 30 de ani, au fost complici în mai multe cazuri de înșelăciune. Totul s-a petrecut în Marea Britanie, în urmă cu mai mult timp, iar cazul a revenit în atenția anchetatorilor după ce, recent, un alt bărbat a murit.

Aceasta se dădea drept escortă pe un site dedicat serviciilor sexuale, iar atunci când se întâlnea cu bărbații le administra fără știrea lor substanțe interzise. Ulterior, îl chema pe iubitul ei, pentru a jefui victimele, astfel, furau bani, ceasuri de lux și bijuterii, potrivit The Sun. Prima victimă a româncei a fost un bărbat în vârstă de 83 de ani, Malcolm King, care a murit în urmă cu aproape doi ani, în luna august, după ce ar fi consumat vin în care i s-au adăugat substanțe periculoase. Înainte de a fugi din casa lui, românca și iubitul ei i-au furat un ceas de lux. Bărbatul a fost găsit fără viață a doua zi.

Un alt bărbat ar fi murit în urma faptelor de care este acuzată românca

Malcolm King nu a fost singura victimă. Cazul a fost redeschis după ce un om de afaceri în vârstă de 37 de ani a murit în urmă cu un an, în casa din Banbury. În plus, Adina Mihai a otrăvit și alți doi bărbați. Zilele trecute, românca și iubitul ei au fost arestați, după ce ar fi încercat să mai facă încă o victimă.

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Ea este femeia ucisă la ferma de căpșuni din Germania. Românca avea doar 40 de ani

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