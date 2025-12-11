Acasă » Exclusiv » Livia ex-Bordea a dat buzna la farmacie! E agitație mare în viața ei

Livia ex-Bordea a dat buzna la farmacie! E agitație mare în viața ei

De: Paul Hangerli 11/12/2025 | 05:50
Livia ex-Bordea a mers la cumpărături, iar ce avea în coș te va lăsa fără cuvinte! Bruneta pare mai agitată ca oricând, iar alegerile ei de la farmacie spun o poveste mult mai profundă decât lasă ea să se vadă. Despre ce este vorba, veți vedea imediat, iar CANCAN.RO are imaginile! 

Dacă Bordea, de bine de rău, reușește să-și reconstruiască viața după telenovela divorțului, pentru Livia lucrurile nu par deloc roz. Comediantul a trecut deja printr-o scurtă relație cu o brunetă celebră, pentru ca apoi să ajungă în preajma antrenoarei sale de fitness, femeie care, culmea, seamănă leit cu fosta soție! Iar ca să marcheze noua etapă emoțională, Bordea și-a făcut și un tatuaj nou, un icar, simbol al lecțiilor învățate după „căderile” vieții.

Livia Eftimie a mers la farmacie și și-a cumpărat somnifere

În tot acest timp însă, Livia pare că nu reușește să se adune. A mers la farmacie, îngândurată, cu o figură obosită, cu cearcăne, iar ceea ce cumpăra spune totul: somnifere. Semn clar că nopțile ei sunt tumultoase, somnul e o raritate, iar liniștea este un concept de neatins pentru ea. Bruneta pare să nu-și găsească echilibrul după uriașul scandal mediatic și divorțul care a zguduit showbizul. Oare o chinuie conștiința?

Livia Eftimie pare că nu are parte de liniște

Povestea despărțirii dintre Livia și Cătălin Bordea a făcut valuri, dar odată ce praful s-a așezat, lucrurile au devenit mai clare. Deși Livia susținea că nu era bagată în seamă, că era „singură” în cuplu și se lupta cu depresia, apropiații lui Bordea, printre care și prietenul său Nelu Cortea, au spus povestea adevărată: Bordea muncea pe rupte, nopți întregi pe scenă, turnee, filmări, totul pentru a-i asigura soției un stil de viață lavish, plin de vacanțe, branduri scumpe și mofturi fără număr. Iar „mulțumirea”?
Livia s-a apropiat tot mai mult de Spike, cel mai bun prieten al lui Bordea la acea vreme, atât de mult încât povestea a dus la divorț.

Fosta soție a lui Cătălin Bordea pare că are probleme cu somnul

Relația lor s-a suprapus fix peste perioada în care Bordea muncea să-i asigure fostei sale soții viața luxoasă pe care o dorea. Când comediantul s-a întors acasă din America Express, unde câștigase concursul, Livia plecase deja în altă direcție. Acum, în timp ce Bordea își reface viața, cariera și pare într-o ascensiune constantă, Livia cumpără somnifere. Iar internetul deja șoptește: karma nu doarme! Dar pare că nu o lasă nici pe Livia să doarmă.

