Livia, fosta soție a lui Bordea, își face de cap, după despărțirea de Spike: ARDE PLAJA, și-a dat sutienul jos!

De: Andrei Iovan 01/09/2025 | 23:40
Fosta soție a lui Cătălin Bordea face ce face și ajunge în centrul atenției! Livia Eftimie a lăsat inhibițiile acasă și s-a dezbrăcat de…sutien pe o plajă cunoscută din Mamaia! CANCAN.RO are imaginile care te vor pune pe jar! Fotografiile sunt INCENDIARE!

Livia Eftimie pare că merge pe principiul: „Sunt femeie singură și fac ce vreau!”. După despărțirea de rapper-ul Spike, bruneta pare mai hotărâtă ca niciodată să își trăiască viața după propriile reguli, iar regula numărul 1 este: mergi pe plajă, fă topless și…citește o carte! În ultimul timp, fosta soție a lui Cătălin Bordea demonstrează că se pune pe primul loc, lăsând la o parte dorința de a avea pe altcineva în viața ei și se focusează pe liniște și relaxare. CANCAN.RO a surprins-o pe o plajă din Mamaia, într-un moment de…recreere!

Livia Eftimie, la plajă, fără sutien, citind o carte.

Fosta soție a lui Cătălin Bordea, gest neașteptat după despărțirea de Spike

Fosta soție a lui Cătălin Bordea nu ține cont de părerea nimănui! Alegerile îi aparțin care de fiecare dată. Haideți să ne aducem aminte de divorțul de celebrul comediant, care a ținut prima pagină a ziarelor o lungă perioadă de timp. În urma separării au apărut imediat zvonuri conform cărora Livia ar fi fost infidelă și și-ar fi înșelat soțul cu cel mai bun prieten, mai exact Spike. Ei bine, frumoasa brunetă și cunoscutul rapper au avut o relație până de curând, iar în luna mai s-a aflat că cei doi s-au despărțit.

Fosta soție a lui Cătălin Bordea, singură-singurică la plajă

Femeia în vârstă de 35 de ani își trăiește viața după bunul plac. Ultimele zile de vară le-a petrecut la mare singură-singurică, iar CANCAN.RO a surprins-o în timp ce se relaxa pe o plajă din Mamaia. Fără să stea pe gânduri, bruneta și-a dat jos sutienul pentru a avea un bronz perfect. Livia a deschis o carte și a început să citească câteva minute bune. Ce să mai? Asta da relaxare!

