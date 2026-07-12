Future a scris istorie la Beach, Please! cu primul concert susținut vreodată în România

Prezența rapperului Future (42 de ani) pe scena de la Beach, Please! 2026 a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului. Prezentat ca unul dintre cei mai valoroși artiști din istoria festivalului, concertul a avut loc sâmbătă, 11 iulie, pe scena principală de la Nibiru. Prima vizită oficială a rapperului american în România s-a lăsat cu un spectacol total, o energie explozivă și cu un moment istoric pentru fanii din întreaga țară veniți să-l vadă, care au asistat la un show care a depășit orice așteptare.

Ediția de sâmbătă, 11 iulie, de la festivalul Beach, Please! a fost marcată de primul concert susținut în România de rapperul Future, considerat unul dintre giganții hip-hop-ului mondial. Prezența americanului s-a lăsat cu un show incendiar și un val de euforie pentru fanii din întreaga țară care au venit să-l vadă live.

Rapperul american nu s-a limitat doar la a-și cânta noile piese, ci a transformat concertul într-o experiență memorabilă pentru public. A interacționat constant cu fanii, care au cântat fiecare vers alături de el, și a încercat să păstreze tot timpul conexiunea directă cu aceștia. Momentul a fost cu atât mai special cu cât rapperul a urcat pe scena de la Nibiru la doar o zi după lansarea albumului său „The Real Me”, prima lansare solo după o pauză de patru ani – de la „I Never Liked You” din 2022. Albumul conține 22 de piese și nu include nicio colaborare cu alți artiști.

Future, moment istoric pe scena de la Beach, Please! 2026

Future și-a petrecut ultimul deceniu compunând balade trap, imnuri de twerk, cântece de despărțire meschine sau blues psihedelic. Superputerea lui constă în abilitatea de a îmbina stări emoționale în colaje neobișnuite, alternând cu ușurință între momente de extaz, euforie, până la cele mai întunecate și vulnerabile trăiri. Într-o singură clipă, o piesă a rapperului Future poate atinge sublimul, schimbând tot ce a fost înainte și tot ce va urma.

Artistul câștigător al premiului Grammy nu s-a îndepărtat niciodată cu adevărat de muzică. S-a reunit cu Metro Boomin pentru albumele de succes „We Don’t Trust You” și „We Still Don’t Trust You” în 2024, lansând totodată și mixtape-ul „Pluto” în același an.

În ciuda pauzei dintre lansările de albume, Future a rămas o prezență constantă pe tot parcursul anului 2026. În luna mai, s-a reunit cu Drake pentru piesa „Ran To Atlanta” de pe albumul ICEMAN, marcând astfel sfârșitul conflictului dintre cei doi. Colaborarea a debutat pe locul 2 în clasamentul Billboard Hot 100.

De asemenea, el s-a alăturat lui Tyla la Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FIFA 2026 de la SoFi Stadium, unde au interpretat pentru prima dată în direct piesa „Game Time”. Colaborarea apare pe coloana sonoră oficială a turneului. În aprilie, artistul în vârstă de 42 de ani a colaborat cu DJ Khaled și Lil Baby pentru piesa „One of Them”, care a intrat în Billboard Hot 100 pe locul 70 și care urmează să apară pe viitorul proiect al lui Khaled, „Aalam of God”.

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