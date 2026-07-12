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Future a scris istorie la Beach, Please! cu primul concert susținut vreodată în România

De: Irina Vlad 12/07/2026 | 13:00
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Prezența rapperului Future (42 de ani) pe scena de la Beach, Please! 2026 a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului. Prezentat ca unul dintre cei mai valoroși artiști din istoria festivalului, concertul a avut loc sâmbătă, 11 iulie, pe scena principală de la Nibiru. Prima vizită oficială a rapperului american în România s-a lăsat cu un spectacol total, o energie explozivă și cu un moment istoric pentru fanii din întreaga țară veniți să-l vadă, care au asistat la un show care a depășit orice așteptare.

Ediția de sâmbătă, 11 iulie, de la festivalul Beach, Please! a fost marcată de primul concert susținut în România de rapperul Future, considerat unul dintre giganții hip-hop-ului mondial. Prezența americanului s-a lăsat cu un show incendiar și un val de euforie pentru fanii din întreaga țară care au venit să-l vadă live.

Rapperul american nu s-a limitat doar la a-și cânta noile piese, ci a transformat concertul într-o experiență memorabilă pentru public. A interacționat constant cu fanii, care au cântat fiecare vers alături de el, și a încercat să păstreze tot timpul conexiunea directă cu aceștia. Momentul a fost cu atât mai special cu cât rapperul a urcat pe scena de la Nibiru la doar o zi după lansarea albumului său „The Real Me”, prima lansare solo după o pauză de patru ani – de la „I Never Liked You” din 2022. Albumul conține 22 de piese și nu include nicio colaborare cu alți artiști.

Future, moment istoric pe scena de la Beach, Please! 2026

Future și-a petrecut ultimul deceniu compunând balade trap, imnuri de twerk, cântece de despărțire meschine sau blues psihedelic. Superputerea lui constă în abilitatea de a îmbina stări emoționale în colaje neobișnuite, alternând cu ușurință între momente de extaz, euforie, până la cele mai întunecate și vulnerabile trăiri. Într-o singură clipă, o piesă a rapperului Future poate atinge sublimul, schimbând tot ce a fost înainte și tot ce va urma.

Artistul câștigător al premiului Grammy nu s-a îndepărtat niciodată cu adevărat de muzică. S-a reunit cu Metro Boomin pentru albumele de succes „We Don’t Trust You” și „We Still Don’t Trust You” în 2024, lansând totodată și mixtape-ul „Pluto” în același an.

În ciuda pauzei dintre lansările de albume, Future a rămas o prezență constantă pe tot parcursul anului 2026. În luna mai, s-a reunit cu Drake pentru piesa „Ran To Atlanta” de pe albumul ICEMAN, marcând astfel sfârșitul conflictului dintre cei doi. Colaborarea a debutat pe locul 2 în clasamentul Billboard Hot 100.

De asemenea, el s-a alăturat lui Tyla la Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FIFA 2026 de la SoFi Stadium, unde au interpretat pentru prima dată în direct piesa „Game Time”. Colaborarea apare pe coloana sonoră oficială a turneului. În aprilie, artistul în vârstă de 42 de ani a colaborat cu DJ Khaled și Lil Baby pentru piesa „One of Them”, care a intrat în Billboard Hot 100 pe locul 70 și care urmează să apară pe viitorul proiect al lui Khaled, „Aalam of God”.

Playboi Carti, Ian și Azteca au ținut fanii în priză până-n zori. Momentele care au electrizat scena Beach, Please!

Beach, Please! Festival, ziua 2: 134.000 de participanți, iar Playboi Carti oferă show-ul așteptat de o țară întreagă

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