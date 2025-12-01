Soția lui Don Pepe, eleganță din altă ligă. Apariție de 4 milioane

Maria, soția lui Don Pepe, a ajuns la Di David cu Rolls-ul și o ținută elegantă pe măsura mașinii. Evident, a coborât ca o adevărată regină a Nordului, cu pasul sigur al unei femei care știe că și asfaltul se dă la o parte când vede atâta rafinament.

De fapt Maria nu merge, nu pășește. Defilează! Și, evident, nu poate defila din orice mașină. Așa că a apărut la Di David coborând dintr-un Rolls-Royce Spectre de peste 500.000 de euro, bijuteria pe roți care ar face și semafoarele să rămână pe verde doar ca să o admire suficient. Mașina arată ca și cum ar fi fost construită special pentru ea: silențioasă, impunătoare, scumpă îți faci credit doar ca s-o tragi în poză.

Următorul lucru care ne-a sărit în poză este geanta. Doamne, geanta!

Maria nu putea veni cu o poșetă obișnuită, că doar a venit la Di David. În mâna ei tronează o Hermès Kelly 25 Beton în Matte Alligator, cu închizătoare din aur, poșeta supremă, Sfântul Graal al luxului. Prețul? În mod normal se găsea și la 40.000 de dolari dar a devenit atât de rară încât, preț corect acum aproximativ 100.000 de dolari, adică — ține-te bine — peste 500.000 de lei.

Da, ai citit bine! Cu banii ăștia îți iei două garsoniere decente în București, plus un city break la Roma, să-ți revii din șoc.

Dar hei, e aligator mat Beton, frate! Probabil un aligator crescut doar cu hrană bio, meditație zilnică, Pilates pe marginea mlaștinii și masaj thailandez înainte să devină accesoriu de top.

La nivelul ăsta, nici nu mai e geantă — e investiție, e artă, e creatură mitologică din lumea luxului. Și Maria o ține într-o mână, ca și cum ar fi un pachet de șervețele.

Lux de la umeri până în vârful cizmelor

Și dacă tot a început recitalul de lux, Maria n-a venit doar cu geanta de un milion — normal că ținuta trebuia să fie potrivită la nivel de „Hermès sau nimic”. Așa că pe umerii ei stă impecabil o Equestrian Jacket, tot de la Hermès, ca să fie asortată ca lumea cu crocodilul alb din mână.

Prețul? 30.000 de lei. Pe scurt: cam zece salarii medii pe economie, purtate de Maria cu indiferență ca și cum ar fi un cardigan luat la reduceri din mall.

Și, evident, ținuta nu putea fi completă fără încă un strop de Hermès, că doar nu strica Maria feng-shui-ul luxului fix la picioare. Așa că poartă Hermès Riding Boots, de culoarea reginelor, Burgundy. Cizmele alea făcute pentru călărit cai de rasă sau pentru apăsat pedala la Rolls. Prețul? Doar 2.000 de euro, adică vreo 10.000 de lei. Asta înseamnă să fii regina luxului: unii au „pantofi de stradă”, Maria are Hermès de mers din Rolls până la masa de la Di David.

Bijuteria supremă: ceasul care costă cât o garsonieră în centru

Și acum, atenție mare, că ajungem la piesa de rezistență, obiectul care face să tresară și cardurile metalice de la bancă: ceasul.

Maria poartă la mână nici mai mult, nici mai puțin decât un Lady’s Richard Mille RM 007 în Rose Gold 18KT, pe curea albă, ceasul suprem pentru doamne care nu se uită la preț, ci doar la cum lucește aurul în lumina de la Di David.

Prețul? Hai să nu mai lungim suspansul: în jur de 150.000 – 200.000 de dolari, adică undeva între 750.000 și 1.000.000 de lei. Un milion, da. Pe ceas. Pe mână. Pe Maria. Care taie somonul tartar cu el la încheietură.

E genul de ceas pe care, dacă îl pui pe tejghea la magazin, îți dă vânzătoarea rest în euro, de teamă. E genul de ceas care nu-ți arată ora — îți arată nivelul social.

Și cam asta e diferența dintre noi și Maria: noi avem timp, ea are Richard Mille.

Maria și Don Pepe, cuplul care a transformat luxul în stil de viață

Dacă există un „naș” al imobiliarelor din România, acela e Petre Niculae, zis și Don Pepe, omul care nu doar că a ridicat blocuri… a ridicat cartiere! De peste 30 de ani, prin Pedro Construct, a făcut ceea ce alții doar promit în campanii electorale: sute de blocuri, mii de apartamente, mai ales în Sectorul 6, unde probabil îl știe și asfaltul după pas. Discret, fără figuri, dar cu un imperiu imobiliar cât un oraș mic.

La dreapta lui stă femeia care întoarce toate telefoanele la evenimente: Maria Căpălnaș, devenită „doamna Don Pepe” după nunta lor de poveste din 2023. Lacul Como i-a privit cu invidie și de rușine și-a scăzut nivelul. Lux, diamante, rochii care respirau bani, invitați toți unul și unul.

Maria nu e doar soția unui milionar. E un personaj în sine. Aparițiile ei? Rolls-Royce, Bentley, genți cât bugetul pe un an al unei primării mai mici, haine de colecție, bijuterii care spun: „nu atingeți, doar priviți!”. Un fashion-icon cu licență de lux. Femeia pentru care s-a inventat cuvântul „opulență”!

Împreună, Don Pepe și Maria formează cuplul perfect pentru un serial Netflix. El, constructorul cartierelor. Ea, arhitecta impresiilor.

Un duo în care el pune cărămida, iar ea pune diamantul.

Și, ce să vezi, după toate poveștile noastre cu Rolls-uri roz, Hermès peste Hermès și Richard Mille care valorează cât o garsonieră în centru… realitatea le dă dreptate. Don Pepe există. Maria există.

Unele povești par inventate. La Maria și Don Pepe tabloidul e doar oglinda realității.

CITEȘTE ȘI: Primele imagini cu micuța lui Don Pepe! Maria a născut o fetiță, iar soțul milionar i-a umplut camera cu flori

NU RATA: ”Regina Reginelor”! Doamna Maria este proprietara singurului Rolls 4X4 roz, are și unul pe alb, dar și două Bentley-uri! Soția lui Don „Pepe” are și cea mai mare colecție de genți Hermes – 1,5 mil. €!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.