Ce a pățit o turistă din România, după ce a mâncat la all-inclusive în Turcia: „După primele 3 zile, a început haosul!”

Nici serviciile de la all-inclusive nu mai sunt ce erau odată. Ce a pățit o turistă din România, după ce a petrecut 10 nopți la un hotel din Turcia. Iată ce a pățit într-un hotel din Antalya.

Nu sunt puțini cei care aleg să petreacă o vacanță la all-inclusive, mai ales în Turica, acolo unde, în majoritatea unităților de cazare, serviciile premium fac diferența. Însă, ca în aproape toate situațiile, mai există și excepții. Este și cazul unei românce care a avut parte de o dezamăgire cruntă. Cele 10 zile petrecute în Turcia s-au transformat într-un coșmar.

Ce a pățit o turistă din România, după ce a mâncat la all-inclusive în Turcia

Pe un grup de Facebook dedicat turiștilor care vor să călătorească în Turcia, o româncă și-a făcut public povestea și experiența nu tocmai plăcută de la un hotel all-inclusive din Antalya. Alături de prieteni, turista a sperat că va avea 10 zile de vis și o experiență unică, însă nu a fost așa. Femeia susține faptul că români au parte de un tratament nu tocmai plăcut din partea personalului din hotel, calitatea serviciilor a fost cu mult sub așteptări, apa din piscină era murdară, iar mâncarea a fost sub orice critică.

”Proaspăt revenți de la Royal Garden Beach Alanya- 10 nopți. NU RECOMAND !!!! Am să exemplific câteva nemulțumiri (nu suntem pentru prima dată în Turcia, știam exact calitatea serviciilor oferite, nu suntem pretențioși, nu am cautat hotel de top – știm că sunt diferențe clare de buget la cele 5 stele). Hotel ales și achiziționat în decembrie 2022 după raport/calitate și review-uri ff bune după mai multe platforme peste 4.4 (recent am văzut review-uri care sunt „fabricate” se vede clar că n-au legătură cu nimic. Deci:

– primele 3 zile – ok, am luat la pachet +/- , mâncarea relativ ok, cu gust, după aceste zile a început haosul. În fiecare zi câte o persoană din grupul nostru a fost bolnavă, cu de toate: vărsături/stomac/temperatură/tuse etc. Nu știm cauza exactă, apa din piscină, mâncare etc. Apa din piscina mirosea a clor, curățenia ei se făcea superficial (a doua zi găseai pietricele pe fund, unii își mai suflau și nasul în apă, cu de toate, sa fie cocktail, aici ține și de educație), am urmărit seara până târziu să văd cum se curățau piscinele. Veneau cu un aspirator, curățau doar o latură a piscinei și gata, ulterior veneau cu o găleată de clor care era aruncată în piscină.

Paharele de la bar erau mătuite și murdare. Servirea lasă de dorit, fără chef. Diferenta de servire se vedea clar, pentru nemti/ruși altă atitudine, pentru romani abia daca ne băgau în seamă.

– mancarea… au fost zile în care efectiv nu aveai ce mânca (cartofii prăjiți cam erau baza) toate preparatele erau fără gust și în proporție de 90% doar legume cu legume gătite gen tocănițe, câte o tocăniță cu pui, vita dar nimic spectaculos de bun (repetitive). Nici măcar banalul piure nu era bun, cartofi zdrobiți, amestecați uneori cu mazăre. Multe produse congelate. La barul principal de la piscină și cel de la plajă mai găseai la prânz o friptură ok, pizza acceptabilă, un orez și cam atât. Cireașa de pe tort „chicken butterfly” erau de fapt coastele de la pui cu piele – horrror (carne „ioc”, practic nici nu exista carne pe această secțiune de pui, nu am înțeles, poate sunt turiști cărora le plac oasele), fructele nu erau mereu proaspete etc. În general atmosferă de cantină. Era strict un grătar cu pui/vită/ficaței și un pește (cam aceleași feluri de mâncare în fiecare zi)

– clădirea premium – pe hol fără aer condiționat, în lift te sufocai efectiv (fără aer, fără ventilație, 32 grade). Piscina interioară-închisă.

Ambulanța zilnic la hotel, am văzut 2 turiști luați pe targă cu perfuzii. Zilnic în cabinet erau turiști.

– echipa de entertainment – nulă, invizibili, îi vedeam dimineața, în jurul piscinei, la ora 11.00 aqua gym și se evaporau (erau 2-3 fete mai implicate la miniclub pentru copii). Melodia de deschidere era o manea – Costi Costiță. Spectacolele – de tot râsul. Atenție sporită celor care ajung totuși aici la gresia din jurul piscinelor, se alunecă, de 2 ori m-am întins pe jos (cu papuci, picior gol, tot aluneci). Ar mai fi multe neconformități, dar prefer să mă opresc aici.

Aș vrea să las și câteva lucruri bune. Curățenia în cameră era ok, baclavale bune, băuturi de export, înghețată. Într-o singură seară am avut fructe de mare, singura în care am mâncat bine (norocoși că ne și plac) și cel mai important, am reușit chiar să slăbim în acesta vacanță, lucru care era imposibil la ultra alliclusive.

Per total calitatea serviciilor este net scăzută față de anii anteriori, foarte mulți romani care cunosc conceptul turcesc au afirmat același lucru. Păcat.

Nu aș reveni la acest hotel. Părerea nu este doar a mea ci a tuturor (grup de 8 adultți și 4 copii)

P.S. – Vă rog să aveți atenție sporită la excursiile achiziționate. Noi am optat pentru o excursie cu corabia din portul Alanya, programul descris nu s-a respectat, s-a mai stricat și motorul în largul mării, iar câteva ciocane a rezolvat problema, am fost preluați de la hotel cu un microbuz care, cu siguranță, nu avea nicio revizie recentă (aprox. 20 de persoane), la retur, în tunel, a explodat roata, ne-am izbit de parapet, din fericire am scăpat cu bine toți, deși 30 de minute am rămas blocați în mașina fără aer condiționat, întuneric. Într-un final s-a spart un geam și am ieșit, fiind preluați de alt microbuz. Ambulanța a venit la 10 minute, a vorbit cu șoferul și a plecat fără să acorde niciun fel de ajutor (noi fiind panicați, fără aer etc), poliția nu a intervenit deloc, efectiv ne-am descurcat pe cont propriu în situația dată.

În bazar – turcii nu mai negociază decât foarte puțin, sunt arțăgoși, reci, chiar am fost dată afară dintr-un magazin pentru că mi-am permis să negociez, produsele mult inferioare calitativ față de anii precedenți, mai găseai ici colo câte ceva, dar nimic wow. Deși adoram Turcia, mereu am fost extrem de mulțumiți de calitate, servicii, oameni, însă acest sejur ne-a ajuns, nu cred ca vom mai ajunge curând în Turcia”, se arată în postarea româncei.