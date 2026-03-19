Cum arată Alex, fiul Ralucăi Bădulescu? A împlinit 23 de ani

Raluca Bădulescu a marcat aniversarea fiului ei, Alex, care a împlinit 23 de ani, printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale.

Deși tânărul preferă să rămână departe de atenția publică, vedeta a ales să împărtășească imagini rare cu acesta, alături de un text care evidențiază legătura lor apropiată.

În mesajul dedicat lui Alex, Raluca Bădulescu și-a exprimat admirația și dragostea necondiționată pentru fiul ei, subliniind cât de important este acesta în viața sa.

„La mulți ani, soarele nostru! Nimeni nu este ca tine! Cea mai mare iubire din lume! Te adoră mă-ta, talentul nostru cel mai mare!”, a transmis vedeta, păstrând tonul cald și plin de afecțiune care o caracterizează.

Pe lângă activitatea profesională, Raluca Bădulescu se declară mândră de rolul de mamă. Alex, singurul ei copil, a venit pe lume în timpul mariajului cu fostul soț, Vali Pungă, o căsnicie care a durat patru ani.

Chiar dacă preferă discreția, Alex rămâne un sprijin constant pentru mama sa, fiind prezent în momentele importante ale vieții acesteia. Un astfel de moment a avut loc înainte ca Raluca Bădulescu să plece în Republica Dominicană, unde urma să comenteze experiențele din cadrul unei emisiuni filmate în junglă.

Atunci, Alex a încurajat-o și a adus un plus de umor în discuție, spre amuzamentul celor din jur.

„Îți urăm cu toții succes, îți ținem pumnii, avem grijă de căței acasă, stăm cu ochii pe ei, nu îi lăsăm din vedere niciodată. Nu o să îmi lipsească, telefoanele ia-mă, du-mă, adu-mă, ajută-mă”, i-a spus acesta, într-un mesaj care a evidențiat relația lor apropiată.

CITEŞTE ŞI: Cum arată apartamentul în care locuiește Raluca Bădulescu. Lux și opulență în zona bună a Capitalei!

Surpriză! Câte clase și ce studii are Raluca Bădulescu de fapt. Ce făcea pentru bani, la 24 de ani, actuala concurentă Asia Express 2025 de la Antena 1