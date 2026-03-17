Ce zicea Andreea Popescu despre infidelitate, înainte să își înșele soțul cu Dan Alexa? Cum spunea că l-a ”prins” în fapt

Complicate sunt căile iubirii, mai ales cele din showbiz. Recent, o nou idilă a fost dată în vileag. Nimeni nu se aștepta la povestea dintre Andreea Popescu și Dan Alexa, dar s-a întâmplat. Ce spunea bruneta despre infidelitate, înainte să își înșele soțul cu fostul sportiv?

De mai bine de 15 ani, Andreea Popescu și campionul la dans sportiv, Rareș Cojoc, formau un cuplu. Cei doi și-au început povestea de dragoste în anul 2011, iar mai apoi și-au construit o familie frumoasă împreună, iar cei trei copii au întregit perfect tabloul. Totul părea că merge bine, asta până la finalul anului trecut, când între Andreea Popescu și Dan Alexa s-a înfiripat o idilă. (Vezi mai multe detalii AICI).

Ce zicea Andreea Popescu despre infidelitate, înainte să își înșele soțul

Deși nimeni nu se aștepta la idila dintre Andreea Popescu și Dan Alexa, aceasta s-a întâmplat și a fost urmată și de anunțul unui divorț. Chiar înainte ca toată această poveste să prindă contur, bruneta și Rareș Cojoc au participat împreună în cadrul unui podcast, unde au vorbit despre relația lor, cu bune și cu rele.

La acel moment, Andreea Popescu vorbea și despre infidelitate și mărturisea că este o femeie destul de geloasă. De asemenea, aceasta declara că de-a lungul timpului și-a suspectat soțul și că i-a fost destul de greu să accepte relația acestuia cu partenera sa de dans. Mai mult, a dezvăluit că în multe momente se simțea singură.

„Am avut momente de gelozie. Am primit întrebarea asta de foarte multe ori: cum mă simt să știu că el pleacă cu o altă fată, mai tânără decât mine. Și să știi că merge… practic îți împarți soțul cu altă femeie, indirect, că așa se întâmplă. Adică de dimineață merg la micul dejun, prânz, cină, petrec non stop timp împreună. Dansează, stau, e toată chestia asta… și tu pe cealaltă parte ești singură. Și e dificil. Adică mi-a luat ceva timp să mă obișnuiesc. Ce a făcut el este că mi-a dat confort, mi-a dat liniște. Nu a avut momente din astea de nu îți răspund la telefon. Mi-a dat acest confort încât să am încredere în el. Acum daca s-a întâmplat ceva vreodată nu știu. Dar e foarte greu să nu știu eu ceva. Eu instant m-am prins. Cu mine nu poți să faci nimic. Imediat mă prin și el știe. Înainte să fim căsătoriți a avut el niște faze. La ziua lui de naștere a venit o fată de a cântat. Nu s-a întâmplat nimic exagerat. Dar eu pur și simplu știu ce îi place. Antenele mele se aprind. Am acest simț de când mă știu. Și parcă am și știut unde să îl găsesc. Era și el pitit undeva să îi ia numărul de telefon. L-am și prins, i-am și șters numărul”, declara Andreea Popescu, în cadrul podcastului realizat de Jorge.

