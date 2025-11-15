Dragoste la prima vedere în magazin. Damian Drăghici a găsit piesa perfecta, dar n-a avut unde s-o pună! 

Damian Drăghici se pregătește intens pentru sărbătorile de iarnă. Niște mici modificări de design interior sunt binevenite și mai ales, dorite. Însă socoteala de acasă nu prea se potrivește cu cea din târg, sau, mai bine spus, măsurătorile nu prea s-au „pupat”. Și-a luat soția tinerică și fiul și au plecat împreună la Mobexpert, acolo unde au petrecut minute bune, uitându-se la produsele expuse, iar CANCAN.RO are imaginile. Nu doar că s-au uitat, dar au și testat, doar că, la final, au plecat cu mâna goală. Toate detaliile le veți putea citi în rândurile de mai jos.

Damian Drăghici pare că se dedică mai mult familiei în ultima perioadă. A lăsat concertele și evenimentele pe plan secund, și îl vedem tot mai des împreună cu soția lui mai tânără cu 23 de ani, Cristina Stroe și micuțul Andrei, fiul celor doi. Ba la plimbare prin parc, ba la o sesiune de shopping. Și foarte bine face. Timpul de calitate petrecut în familie este extrem de prețios și important. De data aceasta, ținta a fost una clară.

Cei trei au mers la un magazin de mobilă, acolo unde au pus ochii pe o canapea. Artistul nu s-a putut abține să nu testeze „marfa”, așa că s-a așezat confortabil și părea că nu mai vrea să se plece prea curând. Atât de comodă să fi fost, oare? Nu de alta, dar la un moment dat, părea că vine și Moș Ene pe la genele maestrului. Fiul său, încântat peste măsură, dădea ture în jurul canapelei, în timp ce Cristina se uita atentă la toate piesele expuse în magazin.

Damian Drăghici, veni, vidici, ciao!

După ce canapeaua a trecut cu brio testul, a venit momentul deciziei. Decizie care, aparent, nu a fost una deloc ușoară, din pricina unor considerente puternice. Problema? Nu e suficient loc în apartamentul în care familia locuiește momentan. Dar cum piesa de mobilier le-a intrat la suflet, Cristina îi spune la un moment dat vânzătoarei că vor reveni și o vor achiziționa, atunci când se vor muta într-o casă mai mare. Deci înseamnă că au planuri mari și în acest sens, doar că știm prea bine că o astfel de mișcare nu e deloc simplă. Întrebarea este dacă vor reuși să bifeze mutarea în timp record, până de Crăciun, pentru a se putea bucura și de mobila mult dorită. În orice caz, familia Drăghici nu a plecat chiar cu mâna goală.

Au părăsit magazinul de mobilă, apoi au mers la un supermarket, acolo unde au făcut cumpărăturile necesare. Despre ținutele purtate, nu avem prea mute de comentat. Lejeritatea a fost cuvântul cheie. Muzicianul a purtat pantaloni sport negri și un hanorac bleumarin, iar consoarta a optat pentru o jachetă oversized din piele, neagră, colanți și încălțăminte sport. Ca de obicei, hidratarea ocupă un loc fruntaș pentru artist, iar sticla cu apă plată a fost nelipsită.

