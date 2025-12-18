Acasă » Știri » Poza zilei | Cum arăta Laura Andreșan în anii 2000, când făcea show-uri incendiare pe scenă

Poza zilei | Cum arăta Laura Andreșan în anii 2000, când făcea show-uri incendiare pe scenă

De: Paul Hangerli 18/12/2025 | 22:40
Cum arăta Laura Andreșan în anii 2000 (sursa FOTO: Facebook)

O fotografie, o ținută roșie și o atitudine fără rezerve spun povestea unei epoci în care scandalul era monedă curentă, iar vedetele se construiau din exces, curaj și multă expunere. Laura Andreșan rămâne unul dintre cele mai grăitoare simboluri ale anilor 2000, când moda, televiziunile și viața mondenă se amestecau fără limite, iar personajele trăiau intens, rapid și zgomotos.

Prima privire asupra fotografiei e ca un salt direct într-un club din anii 2000, pe vremea când moda se făcea cu mult curaj și cu și mai puțin simț al măsurii.Cuvântul de ordine? Roșu! Laura Andreșan apare într-o ținută care pare să fi fost gândită într-un brainstorming nocturn: pantaloni de piele strânși ca o promisiune electorală, terminați cu niște creste de cocoși roșii ce par împrumutați de la un costum de majoretă rătăcit, pantofi ascuțiți de parcă ar putea tăia bugetul statului și un top roșu care ținea sânii mai mult din voință decât din material.Cureaua? Tot roșie, de lac! Buzele? Roșii și ele! Postura e provocatoare, dar ușor rigidă, ca și cum moda vremii îi șoptea: acum ori niciodată! În spatele acestei imagini însă se ascunde o carieră tumultuoasă, în care Laura Andreșan a trecut fulgerător de la agentă de publicitate și personaj periferic al presei la un nume care făcea audiență, scandal și titluri mari.

Laura Andreșan, la începutul anilor 2000

Anii de aur ai scandalurilor bizare

Anii aceia au fost epoca de aur a personajelor meteorice , iar Andreșan a fost una dintre figurile centrale ale tabloidelor. A intrat în atenția publică prin dezvăluiri politice, a continuat cu scandaluri sexuale care implicau nume grele din politică și sport și a devenit rapid ceea ce presa a botezat, cu un amestec de fascinație și ironie, „Cicciolina de Dâmbovița”. Declarațiile despre miniștri, înregistrările audio, aparițiile televizate nocturne și războaiele cu diverși potentați ai vremii au transformat-o într-un personaj nelipsit din talk-show-uri și ziare. S-a sărutat demonstrativ pe scenă cu alte apariții mondene, în cluburi și la evenimente, într-o vreme în care astfel de gesturi erau suficiente să umple jurnalele de știri și să inflameze talk-show-urile de noapte. A organizat conferințe de presă pentru a-și anunța operațiile estetice, siliconarea devenind nu un fapt intim, ci un eveniment public, cu blitzuri, declarații și ironii. A făcut show-uri erotice pe litoral, a fost asociată cu petreceri „Penthouse”, cu scene atent regizate pentru a șoca și a atrage atenția, iar televiziunile au exploatat din plin personajul. A apărut în reality-show-uri și producții de tip docu-reality alături de Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană, într-un amestec de viață personală, scandal domestic și audiență, unde granița dintre real și spectacol era complet ștearsă. Episodul Adrian Mutu a fost, poate, apogeul acestei perioade: interviul acordat presei britanice, declarațiile despre consumul de droguri și detaliile intime transformate în titluri internaționale au arătat cât de departe putea ajunge scandalul românesc atunci când era exportat. Era perioada în care show-ul se făcea cu orice preț, iar Laura Andreșan știa să joace acest rol: făcea show pentru politicieni, pentru televiziuni, pentru publicul avid de senzațional, într-o Românie care încă învăța ce înseamnă libertatea media și excesul.

De la scandal la discreție: ce a rămas după ce s-au stins reflectoarele

Dacă fotografia din club surprinde apogeul unei epoci fără frâne, prezentul Laurei Andreșan, prezentat aici de CanCan.ro spune o cu totul altă poveste. La aproape două decenii distanță de anii în care era nelipsită din tabloide, talk-show-uri nocturne și scandaluri cu politicieni, fotbaliști și patroni de presă, Laura a dispărut aproape complet din peisajul monden. Retrasă din showbiz, mutată la Brașov și departe de studiourile TV care o transformaseră într-un personaj-spectacol, ea și-a reconstruit viața într-o direcție care, ironic, pare opusul total al imaginii de atunci: psihologia. Absolventă a Facultății de Psihologie, Laura Andreșan oferă astăzi consiliere psihologică, cu programări, tarif pe oră și cărți scrise de ea despre vindecare emoțională, nu despre scandaluri.

Transformarea nu este doar profesională, ci și simbolică. Fosta „Cicciolină de Dâmbovița”, femeia care făcea show-uri erotice pentru politicieni și umplea primele pagini cu dezvăluiri incendiare, poartă acum haine sobre, culori cuminți și o expresie care nu mai caută blitzul. Dincolo de ironii și de nostalgia unei epoci tabloide, povestea Laurei Andreșan rămâne una emblematică pentru anii 2000: o perioadă în care presa fabrica personaje rapide, le consuma până la epuizare și le abandona la fel de repede. Fotografia aceea, cu pantaloni de piele și ciucuri roșii, nu mai vorbește doar despre modă discutabilă, ci despre o Românie în care excesul era regulă, iar liniștea era pe ultimul loc.

×