Dan Petrescu, probleme grave de sănătate! Ce se întâmplă cu fostul antrenor de la CFR Cluj: „A slăbit 30 de kilograme

De: Alina Drăgan 11/11/2025 | 10:32
Dan Petrescu, probleme grave de sănătate /Foto: Facebook

Dan Petrescu se confruntă cu probleme de sănătate grave. Se pare că situația antrenorului nu este una prea roz, iar în ultima perioadă ar fi slăbit chiar 30 de kilograme din cauza problemele pe care le are. Giovanni Becali a dat mai multe detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu și a mărturisit că lucrurile nu stau bine pentru fostul antrenor.

În luna august a acestui an, Dan Petrescu își anunța plecarea de la CFR Cluj. La acea vreme, acesta spunea că are nevoie de o pauză, căci se confrunta cu unele probleme de sănătate.

„Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut și niște probleme de sănătate, trebuie să le rezolv, încă nu le-am rezolvat de tot. Nu m-am simțit bine deloc zilele astea. Am luat o hotărâre care e bună și pentru mine, și pentru club. Vreau să-mi iau o pauză, un an, doi, trei, patru, cinci. Dacă voi fi sănătos, mă voi întoarce”, spunea Dan Petrescu la conferința în care își anunța demisia.

Așa cum anunța încă din vară, Dan Petrescu nu plănuiește să își reia activitatea până când nu va scăpa de problemele de sănătate. În lunile ce au trecut, acesta a fost curtat de formații din Polonia și din Bulgaria, însă a refuzat fiecare ofertă. A refuzat și întoarcerea la CFR Cluj, semn că situația nu este roz.

Se pare că Dan Petrescu nu a scăpat de problemele de sănătate, iar acesta ar fi slăbit chiar 30 de kilograme din cauza lor. Giovanni Becali a dat mai multe detalii despre problemele cu care se confruntă antrenorul.

„Am auzit că a slăbit 30 de kilograme. Nu-l chem, îl las, vreau să vorbesc când e bine. Aștept să se facă bine. Am o relație prea bună cu el, e cumătrul meu, a fost jucătorul meu. Știu că e într-o situație mai dificilă, dar poate tratamentul merge mai bine și să-l văd că e sănătos.

Dacă era sănătos, accepta CFR Cluj din nou. Dar totul a depins că nu e el pregătit încă și mai important decât orice, el are bani. Situație are cât vrei, dar sănătatea e pe primul loc. Sănătatea, fetele lui.

Vreau să aud și eu niște vești că e mai bine, dar nu aud veștile astea. Să dea Dumnezeu să fie bine! Sunt convins că va fi bine, dar să pierzi 30 de kilograme înseamnă că e ceva mai deosebit”, a declarat Giovanni Becali.

Pentru moment nu se cunosc cu exactitate problemele de sănătate cu care se confruntă Dan Petrescu. Se zvonește că acesta chiar ar fi plecat din România pentru a urma un tratament în altă țară.

