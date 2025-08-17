Cum arăta Maria Avram de la Insula iubirii 2025, înainte de acid și botox. De nerecunoscut

Maria Avram, una dintre cele mai vizibile concurente de la Insula Iubirii 2025, a trecut printr-o schimbare radicală în ultimii ani. Soția lui Marius a atras rapid atenția telespectatorilor, nu doar prin personalitatea sa puternică și replicile directe, ci și prin aparițiile care au stârnit multe discuții.

Dacă astăzi Maria afișează un look extrem de îngrijit și trăsături puse în valoare, în fotografiile din trecut pare aproape o altă persoană. În urmă cu 8 ani, ea era brunetă și cu un stil complet diferit de cel din prezent. Imaginile apărute pe rețelele sociale și distribuite inclusiv pe grupuri dedicate fanilor emisiunii au stârnit o avalanșă de reacții.

Cum arăta Maria Avram în trecut

Mulți internauți au criticat schimbările vizibile de la nivelul feței, sugerând că Maria ar fi apelat la operații estetice. Totuși, concurenta de la Insula Iubirii 2025 a ținut să lămurească situația, răspunzând direct acuzațiilor.

„Culoarea ochilor este schimbătoare! Din albastru în verde, dar este naturală nu port lentile sau nimic altceva. Oamenilor! Nu sunt aici să fiu pe placul tuturor! În ceea ce privește operațiile estetice NU AM NICI MĂCAR 1! Singurul lucru pe care eu l-am schimbat în ani sunt buzele mai exact buza superioară! Va luați de culoarea ochilor de corp, dar mă știți voi mai bine?! Omul se schimbă în ani, nu mai am 15, 20 am 33! Voi nu v-ați schimbat în ani sau rămâneți la fel?!”, a scris Maria Avram pe un grup de Facebook.

În ciuda criticilor, Maria susține că singura intervenție la care a apelat este la nivelul buzei superioare, restul transformării fiind rezultatul trecerii anilor și al evoluției personale.

CITEȘTE ȘI:

Drama neștiută a Mariei Avram de la Insula Iubirii 2025. A fost la un pas de tragedie: ”Mi s-au învinețit buzele, mâinile”

Oana Monea, geloasă foc la Insula Iubirii! Cum a reacționat când a auzit care este ispita preferată a lui Marius: „E un bărbat care…”