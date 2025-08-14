Oana Monea, geloasă foc la Insula Iubirii! Cum a reacționat când a auzit care este ispita preferată a lui Marius: „E un bărbat care...”

Atmosfera din Thailanda, pe platoul emisiunii Insula Iubirii, a devenit tot mai tensionată în ultimele zile de filmare, după ce în culise au apărut discuții aprinse între două dintre cele mai cunoscute ispite feminine. Totul ar fi pornit de la o observație făcută de Marius Avram, concurent implicat deja într-o serie de momente controversate în cadrul show-ului.

Marius și-ar fi exprimat preferința pentru fizicul unei ispite, ceea ce a stârnit o reacție acidă din partea Oanei Monea. Aceasta, deja cunoscută pentru personalitatea sa directă și implicarea în jocurile de seducție din show, nu ar fi fost deloc încântată de comparație și ar fi comentat ironic alegerea bărbatului.

Cum a reacționat Oana Monea

Oana Monea a fost una dintre ispitele care au reușit să creeze o legătură reală cu Marius, acesta fiind tot mai vizibil atras de ea. Relația lor a evoluat rapid în timpul show-ului, iar apropierea a contribuit la destrămarea definitivă a relației dintre Marius și partenera cu care venise în emisiune, Maria. La confruntarea finală, cei doi au plecat pe drumuri separate, Maria declarând că nu își va mai ierta soțul pentru infidelitate.

În culisele emisiunii, Oana Monea și colega sa au purtat o discuție despre preferințele lui Marius Avram, după ce acesta a apreciat aspectul fizic al ispitei din Republica Moldova. Oana și-a exprimat dezacordul, considerând că o altă participantă ar merita acest titlu, iar conversația a alunecat spre diferențele de gusturi, percepții despre naturalețe, intervenții estetice și modul în care încrederea în sine influențează imaginea unei femei. Cele două au comparat, în acest context, și tipologia partenerelor care l-ar putea atrage pe Marius, raportându-se inclusiv la relația lui anterioară.

„Oana: Marius a spus că cel mai mişto fund din casă îl are Moldo. Eu am zis că îl are Andreea. Ne-am contrazis. Mie nu îmi place fundul lui Moldo, e așa cu tot cu picior. Marius zicea că de Andrușca nu îi place de exemplu, îi place așa că se vede bombat, dar nu aș vrea să am ceva. Andreea: Da, pentru că e un bărbat care preferă naturalețea la o femeie. Știi femeia aia simplă? Adică, ok, ai operații, față buze… Oana: Cred că ține și de încrederea în tine, cumva. Că sunt femei care ar spune că nu și-ar pune niciodată silicoane, de exemplu, femeile sărace. Eu nu cred că ai cum să întreții o femeie ca Andreea și realizezi lucrul ăsta cumva. Vezi? Fiecare vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă. Andreea: Mie nu mi se pare că e chestia asta, chiar nu l-aș fi văzut pe el atras, pentru că mă uitam la iubita lui sau logodnica, ce e.”, au spus cele două ispite.

Oana a recunoscut că nu știe cum arată soția lui Marius, dar a realizat că discuțiile și glumele pe care le purta Marius cu alte participante depășeau complet limitele pe care ea le-ar fi putut susține. Ea s-a simțit inconfortabil și rușinată de modul direct și uneori provocator în care se desfășurau aceste conversații, experiență care i-a trezit pentru prima dată un sentiment de jenă față de situațiile din emisiune.

„Oana: Eu nu ştiu cum arată fata aia (n.r. soția lui Marius).

Andreea: Duce aşa înspre tine. Păr lung, blondă. Clar se vede că ești ce trebuie pentru el.

Oana: Da, dar uite, cu Andreea poartă niște discuții pe care eu nu pot să le port.

Eu mă retrag, mie îmi e rușine. Adică , , . Nu pot, intru în pământ, mi-e ruşine. Eu nu am avut sentimentele astea de rușine până aici.”, au mai spus ispitele.

