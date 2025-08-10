Maria de la Insula Iubirii a suferit un preinfarct și nu vede cu ochiul stâng! Ce a pățit la naștere

Maria este una dintre cele mai controversate concurente ale sezonului 9 Insula Iubirii. Cu o atitudine autoritară și cu un soț nu prea cuminte, concurenta a atras rapid atenția. Recent, aceasta și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor din mediul online și a vorbit despre unul dintre cele mai dure episoade din viața ei: a suferit un preinfarct și nu a mai știut nimic de ea.

Maria și Marius formează unul dintre cuplurile de la Insula Iubiri care a atras atenția. Au mers în Thailanda să își testeze iubirea, după ce bărbatul a mai călcat strâmb și în trecut și a pretins că a vorbit pe FaceTime 47 de minute cu ”banca”. Chiar și după ce a fost prins cu mâța în sac, soția l-a iertat rapid. Însă bărbatul pare să recidiveze, căci la Insula Iubirii lui Marius nu i-a trebuit mult timp până când să se lase complet pradă ispitei.

Maria de la „Insula Iubirii” a suferit un preinfarct

Recent, în cadrul unui live pe TikTok, Maria și-a deschis sufletul și a vorbit despre un episod greu din viața ei. Se pare că în urmă cu ceva timp, concurenta de la Insula Iubirii a suferit un preinfarct. Totul s-a întâmplat când era la serviciu. I s-a făcut brusc rău, i s-au învinețit buzele, mâinile și a ajuns de urgență la spital. Nu își mai amintește nimic din cele întâmplate atunci, dar apropiații i-au povestit tot.

„Este un episod pe care mi-l amintesc cu greu, eram chiar la muncă. Îmi aduc aminte că vorbeam la telefon chiar cu Marius și i-am spus că nu mă simt prea bine, ceva se întâmpla cu mine, mă simțeam foarte moleșită și fără putere. Am fumat țigară, în momentul în care m-am întors de la locul de fumat în interior, am simțit o amețeală pur și simplu brusc, aveam o transpirație foarte mare. Fratele lui m-a găsit, cu iubita lui, pentru că lucram în același loc și cred că în decurs de maxim trei minute eram rece, dar aveam o transpirație, mi s-au învinețit buzele, mâinile. Eu spun ce știu de la ei, eu nu îmi amintesc nimic, știu doar că eu m-am trezit în spital”, a povestit Maria.

„Nu văd cu ochiul stâng absolut deloc”

De asemenea, Maria a mai vorbit și despre o altă afecțiune de care suferă încă de la naștere. Mai exact, concurenta de la Insula Iubirii nu vede deloc cu ochiul stâng. Se pare că aceasta s-a născut prematur, iar acest lucru i-a adus mai multe probleme.

„Nu am lentile de vedere, nu văd cu ochiul stâng absolut deloc, dar port ochelari. Nu văd cu ochiul stâng, așa m-am născut, sunt născută prematur și cumva am avut această problemă încă de mică”, a mai mărturisit Maria, în live-ul de pe TikTok.

