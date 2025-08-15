Maria de la Insula Iubirii a făcut-o lată la dream date! După ce soțul a înșelat-o cu Oana Monea, concurenta şi-a făcut de cap cu ispita Cătălin

Bombă la Insula Iubirii! Deși a făcut orice să își ascundă trăirile și sentimentele pentru Cătălin, Maria a dat cu bățul în baltă chiar pe finalul emisiunii de la Antena 1. Într-o relație de peste un deceniu, blondina n-a mai ținut cont de nimic după ce s-a îndrăgostit și soțul său a înșelat-o cu Oana Monea. CANCAN.RO a aflat ce a putut face concurenta la dreamdate-ul cu ispita!

Împreună de peste un deceniu, Maria și Marius au venit să își testeze iubirea la Insula Iubirii, după ce bărbatul a înșelat-o. Deși sperau că mariajul ei să fie salvat în urma experienței, mai rău au făcut! Marius s-a cuplat cu Oana Monea, ispită care este deja la a treia ei participare în cadrul emisiunii. Ba mai mult, după finalizarea filmărilor oficiale, cei trei, concurentul, blondina și nevasta înșelată ar fi iscat un ditamai scandalul în Phuket, scandal despre care puteți citi doar AICI. Oana ar fi ieșit foarte șifonată!

Acum, CANCAN.RO a aflat cum a comis-o și Maria, căci nici ea nu a fost ușă de biserică! După ce a văzut că ispita l-a făcut pe soțul ei să o uite definitiv, participanta și-a găsit alinarea în brațele lui Cătălin. Oricum, se apropiase foarte mult de el, dansau nonstop împreună și își scriau diverse mesaje romantice pe bilețele sau pe tabletă, chiar și înainte ca Marius și Oana să se sărute.

Maria a făcut-o lată la dreamdate

După mai multe date-uri împreună, glume, apropieri fizice și conversații profunde, concurenta și ispita masculină și-au dat frâu sentimentelor în totalitate! Acest lucru s-ar fi întâmplat pe ultima sută de metri, chiar la dreamdate! Deși s-a ținut tare, s-a ferit și a disimulat cam 19 zile, în ultimele ore din emisiune, Maria a călcat strâmb și a cedat în fața tentației!

Mai exact, după mai multe activități în ziua cu pricina, la final, concurenta și Cătălin au fost lăsați să petreacă o noapte la hotel, doar ei doi, în intimitate. După mai multe pahare de alcool, distrată la maximum, dar și rănită de infidelitatea soțului ei care a călcat strâmb cu Oana Monea, Maria a decis să profite la maximum de ultima seară pe Insulă. Sursele CANCAN.RO spun că, puțin amețită peste limită, concurenta s-a sărutat cu Cătălin! După ce s-a ținut tare pe poziții și a vrut să își ascundă emoțiile atâtea zile în Thailanda, la final a cedat și și-a înșelat soțul!

Chiar și așa, CANCAN.RO v-a arătat imagini exclusive cu ei doi, tot împreună, după ce au aterizat pe aeroportul din Craiova. Așadar, după ce s-au înșelat reciproc la televizor, Maria și Marius s-au împăcat afară și și-au continuat mariajul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

