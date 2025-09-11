Când intră banii de burse în anul școlar 2025-2026. Anunț important pentru elevi și părinți

Elevii din învățământul preuniversitar de stat vor putea beneficia și în acest an școlar de burse lunare, acordate în funcție de rezultate școlare, situația socială sau parcursul educațional. Ministerul Educației a anunțat calendarul și pașii necesari pentru ca elevii să primească acest sprijin financiar. Când se vor trimit primii bani din acest an!

Unitățile școlare transmit lista elevilor eligibili pentru burse până pe 20 octombrie, iar inspectoratele o trimit Ministerului Educației până pe 25 octombrie. Bursele se plătesc lunar, până pe 20, pentru luna precedentă; dacă această dată este nelucrătoare, banii se virează în ziua lucrătoare anterioară. Primele sume vor fi virate în luna noiembrie 2025, pentru lunile septembrie și octombrie.

Tipuri de burse Pentru elevi există mai multe tipuri de burse, care se pot cumula între ele dacă se respectă criteriul de eligibilitate.

Bursa de merit: 450 lei/lună, pentru maximum 15% dintre elevii fiecărei clase cu media peste 9,00 sau, la clasele a V-a și a IX-a, în funcție de rezultatele la Evaluarea Națională.

Bursa socială: 300 lei/lună, pentru elevii din familii cu venituri mici, cu părinți decedați, în plasament sau cu afecțiuni medicale, inclusiv cei din „Școala din spital”.

Bursa tehnologică: 300 lei/lună, pentru elevii din învățământul profesional care au promovat toate materiile și au purtarea 10 sau calificativ „foarte bine”.

Bursa pentru mame minore: 700 lei/lună, pentru elevele care au revenit la școală după naștere și frecventează orele fără absențe nemotivate.

Cererile pentru burse se depun în primele 25 de zile de la începerea anului școlar, fie de elevii majori, fie de părinți sau reprezentanți legali, la secretariatul școlii, online sau fizic. Dosarul trebuie să conțină: cerere scrisă, declarație privind veniturile familiei, acord pentru prelucrarea datelor, documente despre componența familiei și eventual documente medicale sau juridice. Dacă dosarul este incomplet, școala poate solicita completarea actelor în termen de 5 zile lucrătoare.

