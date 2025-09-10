NU E O GLUMĂ! Cât costă ghiozdanul pe care fiica Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu l-a purtat în prima zi de școală

A început școala, iar pentru copiii vedetelor prima zi nu înseamnă doar emoții, ci și apariții care atrag imediat atenția. Printre cei mai fotografiați elevi s-a numărat și fiica Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu, care a pășit în curtea școlii cu un ghiozdan ce a stârnit curiozitatea tuturor.

Pe 8 septembrie, odată cu debutul noului an școlar, emoțiile au fost la cote maxime în familia lui Mădălin Ionescu. Micuța Petra, mezina casei, a fost în centrul atenției, făcându-și apariția la festivitate într-un mare stil.

Cât a costat ghiozdanul Petrei, fiica lui Mădălin Ionescu

Petra, mezina familiei, a fost o mică vedetă la festivitatea de deschidere. Ghiozdanul pe roți pe care l-a purtat nu a trecut neobservat, iar prețul său i-a lăsat pe mulți părinți cu gura căscată: aproximativ 750 de lei, potrivit site-urilor de specialitate. O sumă piperată pentru majoritatea, dar pe care celebrul cuplu a considerat-o o investiție firească atunci când vine vorba de copilul lor.

Asortat perfect cu uniforma școlară clasică și cu o beretă roșie care a dat un plus de stil ținutei, accesoriul de lux a transformat-o pe micuță într-una dintre cele mai elegante apariții din curtea școlii.

Cristina Șișcanu a avut grijă ca fiica ei să fie impecabilă, dar a fost la fel de atentă la detalii. Vedeta a purtat o rochie albă midi, accesorizată cu o curea fină și o geantă de designer, afișând o eleganță discretă. De cealaltă parte, Mădălin Ionescu a ales o ținută casual, cu o cămașă în dungi albastre, pantaloni lejeri și ochelari de soare, păstrând un aer relaxat, dar rafinat.

Împreună, cei doi au bifat o apariție care a atras toate privirile, reușind să transforme emoția primei zile de școală într-o adevărată demonstrație de stil.

Investiția în ghiozdanul de 750 de lei nu face decât să confirme că familia Șișcanu-Ionescu nu se uită la bani atunci când vine vorba de confortul și educația fiicei lor.

