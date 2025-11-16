Acasă » Exclusiv » Apariții surpriză la înmormântarea lui Horia Moculescu. Momente copleșitoare și lacrimi grele

Apariții surpriză la înmormântarea lui Horia Moculescu. Momente copleșitoare și lacrimi grele

16/11/2025 | 12:09
Apariții surpriză la înmormântarea lui Horia Moculescu. Momente copleșitoare și lacrimi grele
Horia Moculescu a părăsit scena vieții, iar muzica românească a pierdut o stea uriașă, de o strălucire aparte, care va veghea de sus. Astăzi, 16 noiembrie, celebrul compozitor este condus pe ultimul drum, iar CANCAN.RO are imagini în exclusivitate de la înmormântarea celui care a scris o filă de neuitat în muzică. 

UPDATE 12:50: Fiica lui Horia Moculescu, marea absentă de la cimitir, acolo unde Horia Moculescu urmează să fie înmormântat. 

UPDATE: Nidia Moculescu, apariție dramatică la înmormântarea tatălui ei. Ce ținută a purtat fiica regretatului compozitor. (VEZI AICI IMAGINI)

UPDATE: Alexandra Velniciuc, transfigurată de durere la înmormântarea lui Horia Moculescu. (VEZI AICI DETALII ȘI IMAGINI)

UPDATE: Avem imagini de la locul de veci al lui Horia Moculescu. Aici își va dormi somnul etern. (VEZI AICI IMAGINI)

Prieteni, apropiați, membri ai familiei, cu toții îndoliați și răpuși de durere, au sosit la Capela Cimitirului Bellu pentru a-și lua rămas bun de la regretatul maestru. Ceremonia a adus la un loc vedete și colegi de scenă, care îl vor conduce pe ultimul drum pe Horia Moculescu.

Horia Moculescu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu

Într-o atmosferă solemnă, o vedem în imagini pe Nidia Moculescu, îmbrăcată în negru, dar elegantă, cu un palton, cizme cu toc și un accesoriu cu voal negru, care îi acoperea chipul.

Colegii de breaslă și prietenii își iau rămas bun de la Horia Moculescu

Printre cei care au sosit la Cimitirul Bellu se numără și Aurelian Temișan, împreună cu soția sa, Monica Davidescu, ambii vizibil afectați de trecerea în neființă a celebrului compozitor. De asemenea, și Gheorghe Turda a fost prezent, stătea mâhnit, cu mâinile împreunate și cu regret în suflet pentru maestrul care a lăsat în urmă o durere imensă. Marius Țeicu nu a lipsit nici el de la slujbă, a stat așezat, vizibil afectat de pierderea prietenului său. Și Virgil Ianțu și Loredana Groza au venit să își ia rămas bun pentru totdeauna de la muzician, iar puțini au fost cei care au recunoscut-o pe artistă. (VEZI AICI DETALII ȘI IMAGINI).

Aurelian Temișan la înmormântarea lui Horia Moculescu

Alexandra Velniciuc, prietena de suflet a lui Horia Moculescu, a venit însoțită de tatăl ei, actorul Ștefan Velniciuc, pentru a-l conduce pe ultimul drum pe regretatul muzician. Deși Nidia Moculescu a anunțat pe rețelele de socializare toate detaliile ceremoniei, nu au fost prezenți prea mulți artiști, asta deoarece fiica compozitorului a precizat că slujba, dar și momentul de rămas bun se vor desfășura într-un cadru restrâns, privat, doar în prezența familiei și a apropiaților.

CITEȘTE ȘI: Imaginile durerii de la priveghiul lui Horia Moculescu. O mână de oameni i-au adus un ultim omagiu

NU RATA: Alexandra Velniciuc rupe tăcerea la priveghiul lui Horia Moculescu, după valul de hate pe care l-a primit: “Nu am simțit că trebuie să spun mai mult” | EXCLUSIV

