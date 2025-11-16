Alexandra Velniciuc, transfigurată. Cum a fost văzută la înmormântarea protectorului ei, Horia Moculescu

Alexandra Velniciuc i-a fost alături marelui compozitor până în ultima clipă de viață. Pe cei doi i-a legat o prietenie strânsă de-a lungul timpului. Pe tot parcursul slujbei de înmormântare, artista a vărsat lacrimi amare și nu s-a dezlipit de lângă sicriul protectorului ei.

Horia Moculescu a murit la vârstă de 88 de ani. Acesta se afla internat în stare gravă la Institutul Matei Balș, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l ține în viață. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Puțini sunt cei care știu că regretatul artist va fi înhumat într-un cavou imens în care mai sunt înmormântați alți 25 de compozitori români, precum marele Gherase Dendrino, Sile Dinicu, Mircea Tiberian sau Paul Constantinescu.

Alexandra Velniciuc a vărsat lacrimi amara la căpătâiul marelui compozitor

Alexandra Velniciuc a fost răvășită de vestea morții maestrului Horia Moculescu. Actrița a ajuns printre primii la căpătâiul lui, unde a izbucnit în lacrimi amare. Pentru ea, Moculescu nu a fost doar un titan al muzicii românești, ci un mentor, un prieten și un real sprijin.

După moartea maestrului, artista dezvăluia pentru CANCAN.RO ultima conversație pe care a avut-o cu acesta: „Ultima oară am vorbit în momentul în care el a plecat spre spital, atât cât a putut el. Am fost la curent cu fiecare pas, cu fiecare demers medical, cu fiecare decizie”.

Cei doi au împărțit ani de colaborări, momente de scenă și conversații care vor rămâne în sufletul ei pentru totdeauna.

În fața sicriului, actrița a păstrat câteva clipe de reculegere, iar lacrimile ei au spus totul despre suferința prin care trece. Chipul îi trăda nu doar tristețea, ci și recunoștința pentru unul dintre oamenii care i-au influențat cariera.

Alexandra Velniciuc și Nidia Moculescu au fost cele care s-au ocupat de organizarea înmormântării maestrului Horia Moculescu. În ciuda durerii, au găsit puterea să se ocupe de fiecare detaliu, pentru ca despărțirea să fie una pe măsura valorii marelui compozitor.

