Cum a apărut Loredana la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini și-au dat seama că e chiar ea

De: Irina Vlad 16/11/2025 | 11:37
În aceste momente, Horia Moculescu este condus pe ultimul drum. Slujba de înmormântare are loc la Capela Cimitirului Bellu din București, locul unde și-au făcut apariția numeroase vedete. Printre ele, Loredana Groza a eclipsat audiența cu prezența sa. 

Sunt momente delicate pentru cei care l-au iubit și apreciat pe Horia Moculescu. Compozitorul s-a stins din viață miercuri, 12 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, după timp ce mai multe zile a fost internat la secția ATI a Institutului ”Matei Balș” din Capitală.

Cum a apărut Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu

Duminică, 16 noiembrie, familia, prietenii și colegii își iau rămas bun de la Horia Moculescu. În aceste momente are loc slujba de înmormântare a compozitorului, la Capela Cimitirului Bellu din București. Încă de la primele ore ale dimineții, rând pe rând, artiști, muzicieni și actori au venit să-i aducă un ultim omagiu – vezi AICI imagini exclusive.

O prezență ce aproape că a trecut neobservată a fost cea a Loredanei Groza. Îmbrăcată într-un palton gri, pantaloni în aceeași nunață, un guler din blană de nurcă în jurul gâtului, cu o pălărie albă și o pereche de ochelari de soare, Diva a făcut tot posibilul să treacă neobservată, însă nu i-a ieșit – vezi GALERIA FOTO.

Loredana Groza/ sursă foto: CANCAN.RO

După slujbă oficiată la capela cimitirului, Horia Moculescu va fi condus la groapa unde își va dormi somnul de veci. Nidia, fiica sa, a decis ca acest moment să aibă loc strict în prezența familiei și a celor mai apropiați prieteni ai defunctului. Regretatul compozitor va fi înhumat într-un cavou imens (vezi AICI imagini) în care mai sunt înmormântați alți 25 de compozitori români, precum marele Gherase Dendrino, Sile Dinicu, Mircea Tiberian sau Paul Constantinescu.

Ce spune Mariana Moculescu despre prezența ei la funeraliile lui Horia Moculescu: „Așa rămâne adevărul”

Nidia Moculescu, mărturisiri sfâșietoare la căpătâiul tatălui ei. Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus marele compozitor: „Am un gol imens în suflet”

