Ce spune Mariana Moculescu despre prezența ei la funeraliile lui Horia Moculescu: „Așa rămâne adevărul”

De: Alina Drăgan 15/11/2025 | 19:16
Mariana Moculescu, mesaj neașteptat cu doar o zi înainte de înmormântarea lui Horia Moculescu. Fosta soție a îngropat, în ultimul ceas, securea războiului. Ce a transmis aceasta în mediul online? A vorbit și despre motivul pentru care a decis să participe totuși la funerarii, chiar dacă inițial spuse că nu va merge.

În data de 12 noiembrie, Horia Moculescu și-a dat ultima suflare. S-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Acesta era internat în stare gravă la Institutul „Matei Balş”, în secţia ATI. O pneumonie agresivă i-a înrăutățit starea de sănătate deja fragilă. Astfel, organismul său slăbit nu a mai putut face față. Acum, apropiații se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum.

Mariana Moculescu, mesaj înainte de înmormântarea lui Horia Moculescu

La priveghiul lui Horia Moculescu a participat și Mariana, fosta soție. Chiar dacă inițial aceasta spuse că nu va face prezența, s-a răzgândit și asta de dragul fiicei sale. A decis să fie alături de Nidia și să dea uitării toate resentimentele.

Nu este un secret pentru nimeni că, după despărțire, Mariana și Horia Moculescu nu au rămas în relații prea bune. Cei doi s-au separat cu scandal, iar certurile i-au urmărit mult timp. Însă, acum, bruneta pare că a dat uitării totul.

Cu doar o zi înainte de înmormântarea lui Horia Moculescu, Mariana a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Ea a vorbit despre legătura profundă și zbuciumată pe care a avut-o cu artistul și a spus că el va rămâne o parte importantă din viața sa.

„Între mine și Horia Moculescu a existat o intensitate născută din două lumi artistice complet diferite. Eu veneam din disciplina muzicii clasice și din contactul cu stilurile moderne occidentale. El venea din tradiția muzicii ușoare românești. Diferențele noastre au creat atât atracție, cât și limite imposibil de depășit.

Pasiunea dintre două generații diferite nu este un simplu sentiment; este un fenomen neuro-biologic. Contrastul dintre energie și experiență creează polaritate, creativitate și instabilitate. Așa a fost și povestea noastră: puternică, rară, greu de ținut în echilibru. În final, muzicalitatea a fost singura calitate pe care mi-a rostit-o în cel mai tensionat moment. Și tot muzicalitatea ne-a ținut legați o vreme, dincolo de diferențe.

Astăzi, când destinul și-a urmat cursul, aleg să spun doar atât: am făcut parte din viața lui într-un mod care nu poate fi redus la zvonuri sau etichete. Am fost două epoci care s-au intersectat profund. Iar fiica noastră rămâne legătura definitivă între aceste două lumi.

Prezența mea la funeralii este un gest de adevăr, nu de imagine. Un gest al cuiva care a trăit, a simțit și a dus povara unei povești intense, nu ideale. Dincolo de tot, am fost parte importantă din viața lui. Și el va rămâne, prin fiica noastră, parte din a mea. Așa rămâne adevărul”, a scris Mariana Moculescu, în mediul online.

Foto: Social media

