Unde va fi înmormântat Horia Moculescu. Nidia, fiica lui, a făcut anunțul

De: Irina Vlad 13/11/2025 | 19:12
Horia Moculescu/ sursă foto: social media

În urmă cu o zi, Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani. Marele compozitor și muzician suferea de mai multe probleme de sănătate, ultimele zile din viață petrecându-le internat la Institutul Matei Balș din Capitală. Nidia, fiica sa, a anunțat când și unde va fi înmormântat marele artist. 

Miercuri, 12 noiembrie, Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, după ce a fost internat mai multe zile la secția ATI a Institutului Matei Balș din Capitală. Familia artistului se pregătește acum să îl conducă pe ultimul drum. Nidia, fiica lui, a anunțat când și unde va avea loc ceremonia de rămas bun.

Unde și când va fi înmormântat Horia Moculescu

Cei care vor să își ia rămas bun de la Horia Moculescu o pot face începând cu ziua de vineri, 14 noiembrie, în foaierul Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase”, acolo unde va fi depus sicriul artistului. Sâmbătă, 15 noiembrie, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu va fi depus la Capela Cimitirului Bellu Ortodox.

Duminică, 16 noiembrie, începând cu ora 11:00, va avea loc înmormântarea lui Horia Moculescu. Artistul va fi condus pe ultimul drum într-un cadru restrâns și privat, doar în prezența familiei și a celor mai apropiați prieteni.

