Unde va fi înmormântat Horia Moculescu. Nidia, fiica lui, a făcut anunțul

Miercuri, 12 noiembrie, Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, după ce a fost internat mai multe zile la secția ATI a Institutului Matei Balș din Capitală. Familia artistului se pregătește acum să îl conducă pe ultimul drum. Nidia, fiica lui, a anunțat când și unde va avea loc ceremonia de rămas bun.

Unde și când va fi înmormântat Horia Moculescu

Cei care vor să își ia rămas bun de la Horia Moculescu o pot face începând cu ziua de vineri, 14 noiembrie, în foaierul Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase”, acolo unde va fi depus sicriul artistului. Sâmbătă, 15 noiembrie, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu va fi depus la Capela Cimitirului Bellu Ortodox.

Duminică, 16 noiembrie, începând cu ora 11:00, va avea loc înmormântarea lui Horia Moculescu. Artistul va fi condus pe ultimul drum într-un cadru restrâns și privat, doar în prezența familiei și a celor mai apropiați prieteni.

”HORIA MOCULESCU – Ultimele Aplauze Cei care doresc să își ia rămas bun și să îi aducă un ultim omagiu maestrului Horia Moculescu sunt invitați să o facă vineri, 14 noiembrie, începând cu ora 14:00, până sâmbătă, 15 noiembrie, ora 14:00, în foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, situat pe Calea Victoriei nr. 33, București. După acest moment, începând de sâmbătă, 15 noiembrie, ora 14:00, trupul neînsuflețit va fi depus la capela Cimitirului Bellu Ortodox. Ceremonia de înmormântare se va desfășura duminică, 16 noiembrie începând cu ora 11:00. Slujba religioasă și momentul de rămas bun se vor desfășura într-un cadru restrâns și privat, doar în prezența familiei și a celor mai apropiați prieteni. Îi rugăm pe toți cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu să păstreze discreția, respectul și solemnitatea acestui moment de despărțire”, a transmis fiica lui Horia Moculescu, Nidia, pe rețelele de socializare.

