În ce stare ajunsese Horia Moculescu în ultima perioadă. Mihai Trăistariu s-a speriat: „Era dependent de acel tub de oxigen”

Lumea muzicii românești a fost zguduită de vestea morții compozitorului Horia Moculescu, care s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Plecarea sa lasă un gol uriaș în inimile celor care l-au cunoscut și l-au admirat, dar mai ales în sufletul artiștilor pe care i-a descoperit, i-a sprijinit și i-a inspirat de-a lungul deceniilor. Printre cei mai afectați de această pierdere se numără și Mihai Trăistariu, care îi datorează începutul carierei și o parte din încrederea care l-a propulsat în muzica românească.

Relația dintre cei doi s-a conturat la finalul anilor ’90, într-o perioadă în care Trăistariu abia își descoperea potențialul artistic. Horia Moculescu a fost printre primii profesioniști care i-au remarcat vocea, l-au încurajat să continue și i-au oferit încrederea de care avea nevoie pentru a-și urma visul. Din acel moment, între cei doi s-a creat o legătură de respect reciproc și prietenie, consolidată de ani de colaborări, conversații despre muzică și admirație sinceră.

Ce declarații a făcut Mihai Trăistariu

Vestea trecerii în neființă a marelui compozitor a fost pentru Mihai Trăistariu un moment de tristețe profundă. Artistul și-a amintit cu emoție de generozitatea lui Moculescu, de felul cald în care îi vorbea mereu despre muzică și despre oameni, dar și de modul în care se bucura de reușitele celor din jur. De-a lungul anilor, Horia Moculescu a fost pentru el mai mult decât un mentor, a fost un model de rafinament, perseverență și pasiune autentică pentru artă.

„Vestea m-a întristat, eram buni prieteni, mă aprecia ca artist, mă lăuda peste tot. Îi transmit și Nidiei Moculescu, fiicei lui, pe care atât de mult a iubit-o, să fie puternică. Ea îi seamănă leit, i-a moștenit talentul. Adesea, Horia îmi trimitea piese cântate de Nidia, mă întreba ce părere am, mai ales că sunt și profesor de canto. O susțineam, are un timbru vocal foarte bun, cântă, așa, americănește. Ce se bucura Horia, când o lăudam!”, a spus Mihai Trăistariu pentru Click!

Legătura dintre Horia Moculescu și fiica sa, Nidia, a fost de asemenea una deosebită, iar Mihai Trăistariu a avut ocazia să le observe apropierea. Compozitorul se mândrea cu talentul artistic al fiicei sale, pe care o considera moștenitoarea spiritului său muzical. În numeroase rânduri, le-a împărtășit colegilor de breaslă înregistrări cu ea, cerându-le părerea, cu bucuria unui tată care își vede copilul urmându-i drumul.

„Am fost șocat când l-am văzut atunci. Horia își aduse de acasă un aparat cu oxigen, îl căra după el, era dependent de acel tub de oxigen, din cauza problemelor pulmonare. A rezistat pe scenă, fără acel aparat, vreo 3-4 minute, apoi s-a grăbit să ajungă în culise și și-a pus mască de oxigen. Nu mai putea respira singur. Trecuse și prin Covid-19, fusese și internat, a îndurat multe. A fost un nume de referință în muzica românească, ar trebui să îi cinstim mereu memoria, este un artist de pus în ramă”, a mai spus artistul.

Ultima întâlnire dintre Trăistariu și Moculescu a avut loc cu mai puțin de un an înainte de moartea compozitorului, la un eveniment organizat la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”. Deși starea de sănătate a maestrului era vizibil afectată, acesta nu a renunțat la scenă.

