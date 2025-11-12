Acasă » Știri » De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul

De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul

De: Mirela Loșniță 12/11/2025 | 12:09
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Horia Moculescu

Îndrăgitul compozitor Horia Moculescu a murit la vârstă de 88 de ani. Acesta se afla internat în stare gravă la Institutul Matei Balș, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l ține în viață.

În ultima vreme, starea de sănătate a lui Horia Moculescu a fost tot mai fragilă, fiind nevoit să fie transportat tot timpul într-un scaun cu rotile. Acesta a fost internat de urgență la Spitalul „Matei Balș” și se afla în stare foarte gravă, potrivit unor surse medicale. O pneumonie agresivă i-a agravat starea de sănătate deja fragilă, iar marele compozitor era ținut sub supraveghere strictă la Terapie Intensivă.

De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu

De 17 ani, acesta se confrunta cu o boală care îi măcina corpul, transformând fiecare zi într-o luptă grea și plină de dureri. Acum, organismul său slăbit pare că nu a mai putut face față. Diagnosticul primit atunci a fost unul extrem de dur: sindromul Morton, o afecțiune care i-a provocat dureri groaznice și a ajuns de mai multe ori pe masa de operație. Din păcate, nici intervențiile chirurgicale nu i-au adus vindecarea, iar chinul a continuat, în ciuda tuturor tratamentelor.

”Sunt operat în ultimii 5 ani de două ori. Pentru mai nimic aproape… dar care mă chinuiește cu o durere permanentă. Este un sindrom, Morton. Sindron Morton operat. Presupune durere”, spunea Horia Moculescu, în urmă cu ceva timp.

Categoria de pensionari români care primesc 150 lei în plus la pensie, în decembrie 2025
Categoria de pensionari români care primesc 150 lei în plus la pensie, în...
Unde va fi ÎNMORMÂNTAT Horia Moculescu. La Bellu nu mai sunt locuri!
Unde va fi ÎNMORMÂNTAT Horia Moculescu. La Bellu nu mai sunt locuri!

Sindromul Morton, sau nevromul Morton, este o afecțiune dureroasă cauzată de îngroșarea și inflamarea unui nerv interdigital de la picior. Cel mai adesea între degetul al treilea și al patrulea. Simptomele includ durere, arsură și amorțeală, care se pot agrava la purtarea pantofilor strâmți. Cauzele frecvente sunt presiunea repetată sau traumatismele asupra piciorului, în special din cauza încălțămintei necorespunzătoare sau a activităților fizice intense.

Horia Moculescu a fost unul dintre cei mai iubiți și respectați compozitori români. Cariera sa a fost cuprinsă de zeci de ani de activitate în domeniul muzicii ușoare, dar și în televiziune, unde a fost prezentator, compozitor și pianist. De-a lungul timpului, acesta a colaborat cu numeroși artiști și a compus extrem de multe melodii care au rămas în sufletul publicului.

Nidia, prima reacție după moartea lui Horia Moculescu! Strigăt de jale: ”Tăticule, dacă mă auzi…”

BREAKING! A murit Horia Moculescu. Anunțul trist, făcut de fiica sa

Tags:
Iți recomandăm
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea la 9 luni de la moartea lui
Știri
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea la 9…
Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini știu povestea lui
Știri
Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini…
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după...
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
Digi24
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat...
Parteneri
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în...
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
Click.ro
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă...
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și cei cu facultate
Digi 24
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și...
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Digi24
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată în România
go4it.ro
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată...
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea ...
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea la 9 luni de la moartea lui
Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini știu ...
Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini știu povestea lui
Monica Davidescu, copleșită de durere după moartea lui Horia Moculescu! Seară de reculegere, în ...
Monica Davidescu, copleșită de durere după moartea lui Horia Moculescu! Seară de reculegere, în memoria regretatului compozitor | EXCLUSIV
De ce s-au despărțit, de fapt, Horia și Mariana Moculescu? Ce s-a întâmplat în urmă cu 25 de ani
De ce s-au despărțit, de fapt, Horia și Mariana Moculescu? Ce s-a întâmplat în urmă cu 25 de ani
Andra Volos și Lele și-au cumpărat încă o casă. Cum arată locuința în care se vor muta curând
Andra Volos și Lele și-au cumpărat încă o casă. Cum arată locuința în care se vor muta curând
Cui îi va rămâne toată averea lui Horia Moculescu? Ce se întâmplă cu moștenirea
Cui îi va rămâne toată averea lui Horia Moculescu? Ce se întâmplă cu moștenirea
Vezi toate știrile
×