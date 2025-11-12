De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul

Îndrăgitul compozitor Horia Moculescu a murit la vârstă de 88 de ani. Acesta se afla internat în stare gravă la Institutul Matei Balș, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l ține în viață.

În ultima vreme, starea de sănătate a lui Horia Moculescu a fost tot mai fragilă, fiind nevoit să fie transportat tot timpul într-un scaun cu rotile. Acesta a fost internat de urgență la Spitalul „Matei Balș” și se afla în stare foarte gravă, potrivit unor surse medicale. O pneumonie agresivă i-a agravat starea de sănătate deja fragilă, iar marele compozitor era ținut sub supraveghere strictă la Terapie Intensivă.

De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu

De 17 ani, acesta se confrunta cu o boală care îi măcina corpul, transformând fiecare zi într-o luptă grea și plină de dureri. Acum, organismul său slăbit pare că nu a mai putut face față. Diagnosticul primit atunci a fost unul extrem de dur: sindromul Morton, o afecțiune care i-a provocat dureri groaznice și a ajuns de mai multe ori pe masa de operație. Din păcate, nici intervențiile chirurgicale nu i-au adus vindecarea, iar chinul a continuat, în ciuda tuturor tratamentelor.

”Sunt operat în ultimii 5 ani de două ori. Pentru mai nimic aproape… dar care mă chinuiește cu o durere permanentă. Este un sindrom, Morton. Sindron Morton operat. Presupune durere”, spunea Horia Moculescu, în urmă cu ceva timp.

Sindromul Morton, sau nevromul Morton, este o afecțiune dureroasă cauzată de îngroșarea și inflamarea unui nerv interdigital de la picior. Cel mai adesea între degetul al treilea și al patrulea. Simptomele includ durere, arsură și amorțeală, care se pot agrava la purtarea pantofilor strâmți. Cauzele frecvente sunt presiunea repetată sau traumatismele asupra piciorului, în special din cauza încălțămintei necorespunzătoare sau a activităților fizice intense.

Horia Moculescu a fost unul dintre cei mai iubiți și respectați compozitori români. Cariera sa a fost cuprinsă de zeci de ani de activitate în domeniul muzicii ușoare, dar și în televiziune, unde a fost prezentator, compozitor și pianist. De-a lungul timpului, acesta a colaborat cu numeroși artiști și a compus extrem de multe melodii care au rămas în sufletul publicului.

