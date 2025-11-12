Ce avere mai avea Horia Moculescu? ”A avut patima jocurilor de noroc”

Este știrea momentului! Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, după o săptămână în care a stat internat la secția de Terapie Intensivă a Institutului „Matei Balș”. De-a lungul vieții lui, averea sa a fost un subiect controversat. Mariana Moculescu mărturisea în urmă cu ceva timp ce deține celebrul compozitor. Află mai multe detalii în articol!

Horia Moculescu s-a stins și a lăsat un gol imens în lumea muzicii din România. Fiica lui, Nidia Moculescu, făcea declarații în urmă cu puțin timp și spunea că speră la o îmbunătățire a tatălui ei, pentru că știe că este un luptător. Din păcate, compozitorul a plecat dintre noi în urmă cu foarte puțin timp.

Ce avere mai avea Horia Moculescu

Mariana Moculescu, fosta soție a compozitorului, a vorbit în urmă cu câteva luni despre averea pe care o mai avea regretatul. Aceasta mărturisea că pe vremea când nu erau separați, Horia Moculescu era înstărit.

Conform declarației de la vremea respectivă a femeii, artistul ar fi avut mai multe proprietăți în perioada în care era împreună cu ea, pe care le-a vândut mai apoi. În legătură cu ce a urmat, ea a mărturisit că știa de faptul că Horia Moculescu deținea un apartament în centrul Capitalei. Mariana Moculescu dezvăluia la acea vreme că artistul a știut întotdeauna cum să facă bani, dar a avut un viciu: jocurile de noroc.

„Horia a avut o casă, la Băneasa, dar a vândut-o, pentru că acolo veneau artiștii, în vizită, ca să se simtă bine, să râdă, să danseze și să cânte, apoi tot greul rămânea pe capul lui Horia, să facă ordine. Prin urmare, a vândut casa, cu grădină, de la Băneasa, și rău a făcut, acum era bine să stea la aer curat. A mai avut încă un teren, de vreo cinci hectare, pe lângă Timișoara, pe care, tot așa, l-a vândut. Ce a făcut cu banii? S-au dus pe anumite lucruri. Acum mai deține, din câte știu, apartamentul din centrul Bucureștiului, de lângă Parcul Cișmigiu, de 142 mp, cu trei camere, living, sufragerie, două balcoane, două bucătării, o baie și o toaletă de serviciu, două holuri, plus o cămăruță de serviciu. Acest apartament probabil că îl va primi moștenire Nidia, fiica noastră. Poate că mai are și alte bunuri. Ar fi bine, ca să îi rămână toate Nidiei, să ducă o viață liniștită. Horia a și știu să facă bani, dar a avut și această patimă, a jocurilor de noroc. A mai cheltuit din ei și pe acest viciu. Horia Moculescu a fost mereu productiv, a avut, aș putea zice, o energie creatoare de bani”, a spus Mariana Moculescu pentru click.ro, cu cateva luni înainte de tragedie.

